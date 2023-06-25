Директор «Севастополя»: «Мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. Слова УАФ – пурга и чушь»

Гендиректор «Севастополя» отреагировал на требование УАФ исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

УАФ ранее призвала лишить членства в международных футбольных организациях из-за интеграции клубов из Крыма в российский футбол.

«Позиция футбольного клуба « » такова – мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. То, что говорит – полная пурга и чушь, не только я ожидал от них подобного.

Пусть в Украине несут этот бред и дальше, а лучше — закроют свою позицию по Крыму навсегда и развивают футбол там, где они живут!» – заявил .