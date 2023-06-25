Директор «Севастополя»: «Мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. Слова УАФ – пурга и чушь»

Теги премьер-лига Россия РФС УАФ ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Футбол

Гендиректор «Севастополя» отреагировал на требование УАФ исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

УАФ ранее призвала лишить РФС членства в международных футбольных организациях из-за интеграции клубов из Крыма в российский футбол.

«Позиция футбольного клуба «Севастополь» такова – мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. То, что говорит УАФ – полная пурга и чушь, не только я ожидал от них подобного.

Пусть в Украине несут этот бред и дальше, а лучше — закроют свою позицию по Крыму навсегда и развивают футбол там, где они живут!» – заявил Валерий Чалый.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
супермяч
Ответ azt3c14
Быстрее к сентябрю Вагнер десантируется в Киеве чем ВСУ подойдут к Крыму
По факту Вагнер быстрее всего может высадиться в Москве
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
правильно. создадим свою организацию вместо ФИФА и УЕФА, с Блэк Джеком и болельщиками зенита. и с аквадискотекой
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Ответ Ростовский
Там Вагнера совместно с Ахматом и МО РФ уже Харьков и Киев собираются брать. Скоро пополнение чемпионата России Металлистом и киевским Динамо намечается. От перемоги до зрады меньше суток прошло))
Ахмат выставил условия - уверенный приём сотовых сетей
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
virt
Не знаю за Харьков и Киев,но по Крыму уже прилетает,а к сентябрю в Армянске встанут. Какими же надо быть тупыми,чтобы одновременно клянчить возвращение в еврофутбол и регистрировать крымские клубы в РФС.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Тот вариант , когда жена ушла к другому , а ты все бухаешь и накатывает : вернись ! Я все прощу.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reright18
Ага, уже 10 лет интегрируемся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Ждём Севастополь и другие клубы в нашем чемпионате! Удачи и успехов!🤝
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azt3c14
Ответ virt
Не знаю за Харьков и Киев,но по Крыму уже прилетает,а к сентябрю в Армянске встанут. Какими же надо быть тупыми,чтобы одновременно клянчить возвращение в еврофутбол и регистрировать крымские клубы в РФС.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Супонинский
Ответ azt3c14
Быстрее к сентябрю Вагнер десантируется в Киеве чем ВСУ подойдут к Крыму
В составе какой бригады воюешь ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий