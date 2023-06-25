Директор «Севастополя»: «Мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. Слова УАФ – пурга и чушь»
Гендиректор «Севастополя» отреагировал на требование УАФ исключить Россию из ФИФА и УЕФА.
УАФ ранее призвала лишить РФС членства в международных футбольных организациях из-за интеграции клубов из Крыма в российский футбол.
«Позиция футбольного клуба «Севастополь» такова – мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. То, что говорит УАФ – полная пурга и чушь, не только я ожидал от них подобного.
Пусть в Украине несут этот бред и дальше, а лучше — закроют свою позицию по Крыму навсегда и развивают футбол там, где они живут!» – заявил Валерий Чалый.
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