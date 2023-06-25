«Милан» возобновил контакты с «Челси» насчет Лофтус-Чика. Хавбек в приоритете у миланцев

«Милан» вернулся к варианту с подписанием Рубена Лофтус-Чика.

Как сообщает Sportitalia, «россонери» вновь начали контактировать с « » и обсуждать возможный переход полузащитника.

Англичанин является приоритетной целью итальянской команды.

27-летний игрок провел 25 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.