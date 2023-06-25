«Милан» возобновил контакты с «Челси» насчет Лофтус-Чика. Хавбек в приоритете у миланцев
«Милан» вернулся к варианту с подписанием Рубена Лофтус-Чика.
Как сообщает Sportitalia, «россонери» вновь начали контактировать с «Челси» и обсуждать возможный переход полузащитника.
Англичанин является приоритетной целью итальянской команды.
27-летний игрок провел 25 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Это лимитчик в АПЛ никому не нужен
А вообще смешно, конечно, Милан себя ведет. Хотим в финал ЛЧ из года в год, из того же года в тот же год берём сбитых летчиков или откровенных середняков.
Пиком идиотизма стал отъезд Диаса в Милан. Ладно, по Тональнику норм предложение, на деньги повелись. Но неужели с Реалом не смогли поторговаться на продление игрока? Пусть на ту же аренду, пусть на трансфер. Сами игрока-дирижера взрастили, сами от него кайфовали, сами на него ставили, сами отдали в Реал, который, откровенно говоря, не сильно в Диасе нуждается.