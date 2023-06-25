«Милан» возобновил контакты с «Челси» насчет Лофтус-Чика. Хавбек в приоритете у миланцев

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Рубен Лофтус-Чик Футбол

«Милан» вернулся к варианту с подписанием Рубена Лофтус-Чика.

Как сообщает Sportitalia, «россонери» вновь начали контактировать с «Челси» и обсуждать возможный переход полузащитника.

Англичанин является приоритетной целью итальянской команды.

27-летний игрок провел 25 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Diavolo nero e rosso
25 матчей и 1 голевой пас... Уровень, прям чувствуется 12 место в сезоне. Зачем он нужен, если у нас свой "Лофтус ни хрена не Чик" за 36 млн год дураком в запасе просидел...🤣
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Алексей Крапивкин
Значит ждем трансфер куда-то не в Милан
+2
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+2
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Diavolo nero e rosso
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Я не пойму, они соскучились по серии Б?
Да не, в 10ке удержимся🤣🤣🤣
+1
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Ответ Diavolo nero e rosso
Блин, всегда ж 1 июня трансферное окно открывалось вроде. А Милан, такое чувство, на барахолке закупается под новый сезон. Всякий шлак интересен... Вон, даже Леау в истерике от шока рэпчик записать захотел. Коты из дома - мыши впляс!!! Караул, товарищи
1 июля
+1
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Anar Ali
Интересно а у кто у нас Спорт.Директор после ухода Мальдини? Такое ощущение что Кардинале решил кардинально закрыть эту должность в клубе. И в истерике хочет взять любой шлак который плохо валяется
+1
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Я не пойму, они соскучились по серии Б?
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Diavolo nero e rosso
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
1 июля
Да не суть важно... летом, короче🙂
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geoo9
Ответ DolJun
ну раз лукаку на меньяна менять не захотели - может лукаку плюс лофтус?)
Проблема тут что хочет сам лакака
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ТТД Бубнова
Ответ Алексей Крапивкин
Значит ждем трансфер куда-то не в Милан
Надеюсь так и будет
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Андрюха с района
Пусть скорее Милан его приобретет) А то Интер там им тоже интересовался)
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Al22cm
Он хороший игрок, но хрусталь
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zzzeeerrrooo
Милану похоже надоело в ЛЧ играть
Это лимитчик в АПЛ никому не нужен
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Diavolo nero e rosso
Блин, всегда ж 1 июня трансферное окно открывалось вроде. А Милан, такое чувство, на барахолке закупается под новый сезон. Всякий шлак интересен... Вон, даже Леау в истерике от шока рэпчик записать захотел. Коты из дома - мыши впляс!!! Караул, товарищи
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The Best
Прошу заберите его пожалуйста,Челси должен самостоятельно его упаковать и отправить в Милан)
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Петя Петров
Это будет второй Бакайоко. Он больше бездарь, чем стоящий футболист. Как болельщик Челси говорю
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Очки Дани Алвеса
Ириночка Шейковая захотела осесть в столице моды…
А вообще смешно, конечно, Милан себя ведет. Хотим в финал ЛЧ из года в год, из того же года в тот же год берём сбитых летчиков или откровенных середняков.
Пиком идиотизма стал отъезд Диаса в Милан. Ладно, по Тональнику норм предложение, на деньги повелись. Но неужели с Реалом не смогли поторговаться на продление игрока? Пусть на ту же аренду, пусть на трансфер. Сами игрока-дирижера взрастили, сами от него кайфовали, сами на него ставили, сами отдали в Реал, который, откровенно говоря, не сильно в Диасе нуждается.
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Акира_1
Пусть сначала Лукаку заберут. Потом уже скидка на Чика будет. 😁
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Sergeev55
Рубэнчика забыли...
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TinTin
С такой статистикой, он пятый ассистент Челси в прошлом сезоне
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DolJun
ну раз лукаку на меньяна менять не захотели - может лукаку плюс лофтус?)
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