«Милан» заплатит 15 млн евро и бонусы за Лофтус-Чика и подпишет с ним 4-летний контракт
Рубен Лофтус-Чик близок к переходу в «Милан».
Итальянский клуб достиг договоренности с «Челси» о трансфере 27-летнего полузащитника.
«Милан» заплатит за Лофтус-Чика 15 миллионов евро плюс бонусы. Футболист подпишет с клубом соглашение на четыре года.
Лофтус-Чик провел 25 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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ну спортс, ну ёмоё
харе уже позориться
Это ужасный вариант для Милана
Он так нигде и не провалился в своей карьере, везде давал результат, зачастую выжимая больше, чем команда могла по ресурсам.
С Челси всего 1 сезон, но взял ЛЕ в финале с Эмери, вышел в финал кубка. При нем Азар провел свой лучший сезон в карьере, благодаря чему Челси получил 160 миллионов за 28 летнего игрока, который хотел новый вызов.
Так что Сарри и в Челси был успешен)
Милану нужен правый вингер, вместо строителя