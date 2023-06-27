«Милан» заплатит 15 млн евро и бонусы за Лофтус-Чика и подпишет с ним 4-летний контракт

Рубен Лофтус-Чик близок к переходу в «Милан».

Итальянский клуб достиг договоренности с «Челси» о трансфере 27-летнего полузащитника.

« » заплатит за 15 миллионов евро плюс бонусы. Футболист подпишет с клубом соглашение на четыре года.

Лофтус-Чик провел 25 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.