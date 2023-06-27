«Милан» заплатит 15 млн евро и бонусы за Лофтус-Чика и подпишет с ним 4-летний контракт

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Рубен Лофтус-Чик Футбол

Рубен Лофтус-Чик близок к переходу в «Милан».

Итальянский клуб достиг договоренности с «Челси» о трансфере 27-летнего полузащитника.

«Милан» заплатит за Лофтус-Чика 15 миллионов евро плюс бонусы. Футболист подпишет с клубом соглашение на четыре года.

Лофтус-Чик провел 25 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

26 комментариев

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madjer163
Отличный вариант! Всех устроит
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Pucheslav
Ответ The Best
Милану не нужен левый вингер?У нас есть один американский бегунок,можем слить если нужно.Вообще то что Челси сумел продать Лофтуса чика это большой успех,ещё и деньги за него какие-то получат.
Зря смеётесь. Пулишича Милан тоже хочет, правда предлагает только 15 млн
+6
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+6
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edward_freeman
15 млн фунтов
по ссылке проверяется всё за секунды
ну спортс, ну ёмоё
харе уже позориться
+4
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Ваня Шипитко
Ответ madjer163
Отличный вариант! Всех устроит
Отличный вариант?
Это ужасный вариант для Милана
+5
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The Best
Милану не нужен левый вингер?У нас есть один американский бегунок,можем слить если нужно.Вообще то что Челси сумел продать Лофтуса чика это большой успех,ещё и деньги за него какие-то получат.
+4
-1
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Okaka
вангую, что Лофтус заиграет
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London.is.blue
Ответ DolJun
не удивлюсь. сарри хоть и физрук, но у него в центре лофтус смотрелся внушительно, в челси же, в большинстве своем, им затыкали дыру на правом фланге пока рис лечился. а серия а еще и медленнее, думаю должны сойтись звезды
Сарри далеко не физрук.
Он так нигде и не провалился в своей карьере, везде давал результат, зачастую выжимая больше, чем команда могла по ресурсам.
С Челси всего 1 сезон, но взял ЛЕ в финале с Эмери, вышел в финал кубка. При нем Азар провел свой лучший сезон в карьере, благодаря чему Челси получил 160 миллионов за 28 летнего игрока, который хотел новый вызов.

Так что Сарри и в Челси был успешен)
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Ilya_Panchenko
Ответ hiper26
Ожидание Фраттези, Реальность Чик.
Милан будет брать минимум двоих в центр, а то и троих. Беннасер выбыл на пол года, Тонали и Вранкс ушли.
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Бродяга-симпатяга
так вот ты какой манибол
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Любезный Коссутий
Ответ The Best
Милану не нужен левый вингер?У нас есть один американский бегунок,можем слить если нужно.Вообще то что Челси сумел продать Лофтуса чика это большой успех,ещё и деньги за него какие-то получат.
у Милана слева есть Леау.
Милану нужен правый вингер, вместо строителя
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deadjoker
Ответ Dzhansug Bukiya
Это надо быть сумасшедшими, чтобы поменять Тонали на Лофтуса
РЛЧ это 8ка, в опорке он отлично умеет наблюдать за пробегающими соперниками :)
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Febos_
Лофтус чик если не получит травму и будет играть регулярно, он станет лучшим полузащитником СерииА в конце сезона .
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DolJun
Ответ Okaka
вангую, что Лофтус заиграет
не удивлюсь. сарри хоть и физрук, но у него в центре лофтус смотрелся внушительно, в челси же, в большинстве своем, им затыкали дыру на правом фланге пока рис лечился. а серия а еще и медленнее, думаю должны сойтись звезды
+3
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Javelin Himars
Ответ Dzhansug Bukiya
Это надо быть сумасшедшими, чтобы поменять Тонали на Лофтуса
А кто сказал, что они поменяли их? Может вместо Тонали они купят другого, а Лофтус для ротации сгодится, и он не опорник, то бишь - не замена для Тонали
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С 2009 года здесь
Ответ Ваня Шипитко
Отличный вариант? Это ужасный вариант для Милана
он может раскрыться в Италии без давления,как Томори
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tampa-bay
Милан опять подобрал ненужное дно, жесть
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NuevoCinemaParadiso
Понятно, что в полузащиту нужно взять сразу несколько игроков, но цифры хотелось бы скромнее видеть
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songbilong
Челси избавились, кажется уже от 5 игрока, какой у них будет состав?
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hiper26
Ожидание Фраттези, Реальность Чик.
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deadjoker
Если новые спрртдиры Челси еще и Сарра с пулишичем спихнут, то им можно памятник ставить
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