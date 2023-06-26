«Милан» в шаге от трансфера Пулишича. Вингер «Челси» не входит в планы Почеттино
«Милан» далеко продвинулся в переговорах о трансфере Кристиана Пулишича.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» близки к приобретению полузащитника «Челси». Новый главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино не рассчитывает на американца.
В АПЛ-2022/23 24-летний футболист провел 24 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также «Милан» скоро оформит трансфер еще одного хавбека «Челси» – Рубена Лофтус-Чика.
Или Пулишича как нибудь подпишут или договорятся с ним и будут ждать слива Мессиаса, Лазетича или Крунича))