«Милан» далеко продвинулся в переговорах о трансфере Кристиана Пулишича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» близки к приобретению полузащитника « ». Новый главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино не рассчитывает на американца.

В АПЛ-2022/23 24-летний футболист провел 24 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также « » скоро оформит трансфер еще одного хавбека «Челси» – Рубена Лофтус-Чика.