«Милан» в шаге от трансфера Пулишича. Вингер «Челси» не входит в планы Почеттино

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Маурисио Почеттино Кристиан Пулишич Футбол

«Милан» далеко продвинулся в переговорах о трансфере Кристиана Пулишича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» близки к приобретению полузащитника «Челси». Новый главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино не рассчитывает на американца.

В АПЛ-2022/23 24-летний футболист провел 24 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также «Милан» скоро оформит трансфер еще одного хавбека «Челси» – Рубена Лофтус-Чика.

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33 комментария

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Артур Артур
У Пулисика два состояния: травмирован/набираю форму после травмы
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Джанлука Нальюка
Если не будет травм, это хорошее усиление
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Three Days Grace
Ответ Zalupechkin
в Италии даже Жервиньо выглядел, как звезда . Так у Пулишича тоже может вполне получиться, но уровень топ клуба Англии он не тянет
Жервиньо и в АПЛ в первое время разрывал)
+8
0
+8
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Zalupechkin
в Италии даже Жервиньо выглядел, как звезда . Так у Пулишича тоже может вполне получиться, но уровень топ клуба Англии он не тянет
+15
-8
+7
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Vlad Ryzhov
Ответ Zalupechkin
в Италии даже Жервиньо выглядел, как звезда . Так у Пулишича тоже может вполне получиться, но уровень топ клуба Англии он не тянет
Может ТТХ тогда в Италию сослать, вдруг тоже что то покажут
+7
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+7
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Марат Люсьеныч
Ответ ya_za_ac_milan
Пулишич примерно на той же позиции играет что и Леао, ударная нога тоже правая. Неужели Боули решил купить Леао? Или Пулишич это наша новая десятка? Да он играет посильнее Браим Диаса, к тому же американец. Может Кардинале этим трансфером хочет инвесторов с Америки привлечь, заинтересовать их своим проектом. Пока что больше вопросов чем ответов. Очень странный трансфер.
так Пулишич правый вингер будет или может вообще 10кой
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Los Galácticos
Пулишич выглядит хорошим приобретением для Милана, должен стать усилением атаки россонери, главное чтобы без травм.
+9
-6
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*MVP*
Ответ Los Galácticos
Пулишич выглядит хорошим приобретением для Милана, должен стать усилением атаки россонери, главное чтобы без травм.
он бы усилил даже атаку Челси, если бы "без травм", но увы
+3
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Марат Люсьеныч
Ответ ЧеБурашка
Понятно, почему с Мальдини расстались. Легендарный миланец не захотел копаться по английским помойкам. Лофтус-Чик и Пулишич это уровень Болоньи или там Спаггеттины какой-нибудь.
вообще-то Мальдини брал Бакайоко у Челси в аренду. Дважды. Жиру, Томори. Это все Челси)
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Valik Slovo
Перед домашним ЧМ ,есть шанс стать главной звездой США.
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The Red
Очень любопытный трансфер, тогда у "Милана" будет быстрая, техничная и креативная атака - Леау и Пулишич по флангам это и правда смотрится круто.
+2
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sebastian1410
Ответ ЧеБурашка
Понятно, почему с Мальдини расстались. Легендарный миланец не захотел копаться по английским помойкам. Лофтус-Чик и Пулишич это уровень Болоньи или там Спаггеттины какой-нибудь.
Вот только списанные из АПЛ становятся чуть ли не лучшими в своих клубах - Жиру, Томори, Смоллинг, Матич, Мхитарян, Джеко, Педро.
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Алексей Гусев
Милан стал работать по Челси???
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Игорь Новиков
Лучше бы Чуквуэзе взяли.
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RAMIK
Ответ Batt Monner
Если он хорошее усиление для Милана, почему он даже скамейку Челси не тянет
В челси многим и места в раздевалке нету, какая ещё скамейка. Там 30+ игроков было на контракте.
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ya_za_ac_milan
Ответ FEF2
утка с пулишичем
Тоже думаю утка. У Милана только 1 слот для игроков не из ЕС останется после покупки Лофтус Чика и он по идее должен уйти Даичи Камаде.
Или Пулишича как нибудь подпишут или договорятся с ним и будут ждать слива Мессиаса, Лазетича или Крунича))
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Kahn01
Ответ Zalupechkin
в Италии даже Жервиньо выглядел, как звезда . Так у Пулишича тоже может вполне получиться, но уровень топ клуба Англии он не тянет
Вали «топ клубы» стабильно от итальянских отлетают в еврокубках, очень спорное заявление что в АПЛ сложнее.
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sebastian1410
Ответ ya_za_ac_milan
Тоже думаю утка. У Милана только 1 слот для игроков не из ЕС останется после покупки Лофтус Чика и он по идее должен уйти Даичи Камаде. Или Пулишича как нибудь подпишут или договорятся с ним и будут ждать слива Мессиаса, Лазетича или Крунича))
так Пулишичу не нужен слот, у него хорватский паспорт. благодаря ему он в 16-17 лет перешел в академию Боруссии
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Блуждающий странник
Пулишичу рад в отличие от Лофтус-Чика. Пулишич хороший игрок и если в него поверить, то многое может получиться, а учитывая наш правый фланг конкурентов у него нет
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Rustam Petrov
Я сразу сказал, что будет очередным провальным трансфером Грановской. Помню, сколько хейта словил от чуваков, которые судят по игрокам по фифе, а менеджеров по хайпу в прессе.
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sed3009
Палисику всего то 24 года. Ему бы подлечиться нормально и перезагрузиться в Италии. Неплохой вариант.
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FEF2
утка с пулишичем
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Evgen_Hazard
И за сколько? за 15 млн + 40 если Милан выиграет ЛЧ? У них денег на зарплаты небось нет
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ya_za_ac_milan
Пулишич примерно на той же позиции играет что и Леао, ударная нога тоже правая. Неужели Боули решил купить Леао? Или Пулишич это наша новая десятка? Да он играет посильнее Браим Диаса, к тому же американец. Может Кардинале этим трансфером хочет инвесторов с Америки привлечь, заинтересовать их своим проектом. Пока что больше вопросов чем ответов. Очень странный трансфер.
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Антон Фалафель
И Варди бы еще в атаку🙄
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