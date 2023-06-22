«Тоттенхэм» готов купить Лангле за 5 млн евро. «Барселона» хочет продать защитника до июля

«Барселона» рассчитывает продать Клемана Лангле до начала июля.

Как сообщает Diario Sport, « » ведет переговоры о приобретении француза, и сторонам удалось добиться прогресса, однако для заключения сделки придется провести еще несколько встреч.

«Шпоры» изначально планировали продлить аренду защитника на год, но «блауграна» заинтересована в окончательном расставании с игроком.

Английский клуб не может позволить себе и купить Лангле, и назначить ему высокую зарплату, а потому договаривается о том, чтобы сумма трансфера была невысокой. Он готов предложить каталонцам 5 млн евро, а самому футболисту – контракт на пять сезонов.

Со статистикой выступлений в можно ознакомиться здесь.