«Тоттенхэм» готов купить Лангле за 5 млн евро. «Барселона» хочет продать защитника до июля
«Барселона» рассчитывает продать Клемана Лангле до начала июля.
Как сообщает Diario Sport, «Тоттенхэм» ведет переговоры о приобретении француза, и сторонам удалось добиться прогресса, однако для заключения сделки придется провести еще несколько встреч.
«Шпоры» изначально планировали продлить аренду защитника на год, но «блауграна» заинтересована в окончательном расставании с игроком.
Английский клуб не может позволить себе и купить Лангле, и назначить ему высокую зарплату, а потому договаривается о том, чтобы сумма трансфера была невысокой. Он готов предложить каталонцам 5 млн евро, а самому футболисту – контракт на пять сезонов.
Со статистикой выступлений Лангле в АПЛ можно ознакомиться здесь.
Покупаем за 60🍋 одного из самых перспективных защитников в мире, а к 28 годам он выходит на принципиально новый уровень защитника за 5🍋
Эх, сколько же хрени натворил Бартомеу...
Но все равно регресс впечатляющий..
И так же было с Умтитети и Тубидубиду..
Поэтому Кунде стоило бы напрячься..))
Все равно дикий треш с Лангле произошел. Так-то 28 лет, это самый сок для ЦЗ, и пик стоимости. Но тут все пошло не по плану