«Тоттенхэм» готов купить Лангле за 5 млн евро. «Барселона» хочет продать защитника до июля

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Клеман Лангле деньги Футбол

«Барселона» рассчитывает продать Клемана Лангле до начала июля.

Как сообщает Diario Sport, «Тоттенхэм» ведет переговоры о приобретении француза, и сторонам удалось добиться прогресса, однако для заключения сделки придется провести еще несколько встреч.

«Шпоры» изначально планировали продлить аренду защитника на год, но «блауграна» заинтересована в окончательном расставании с игроком.

Английский клуб не может позволить себе и купить Лангле, и назначить ему высокую зарплату, а потому договаривается о том, чтобы сумма трансфера была невысокой. Он готов предложить каталонцам 5 млн евро, а самому футболисту – контракт на пять сезонов.

Со статистикой выступлений Лангле в АПЛ можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Иван Вахов
Ответ wjvxpb5q6f
Бизнес по-каталонски. Покупаем за 60🍋 одного из самых перспективных защитников в мире, а к 28 годам он выходит на принципиально новый уровень защитника за 5🍋 Эх, сколько же хрени натворил Бартомеу...
Аххаха, вот ты чудо) как ты от 35 миллионов (за которые он был куплен) дошел до 60? По наитию?
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окечуква
Хорошая новость, потому что для ротации - лучше не придумаешь. Это вселяет надежду, что Дайера наконец отпустят и/или Дэвиса, если какого-нибудь защитника Леви все-таки собирается прикупить по дешману.
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Bazilic
Если бы не его безумная зарплата (16 в год), можно было бы за 20 спокойно продать
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wjvxpb5q6f
Бизнес по-каталонски.
Покупаем за 60🍋 одного из самых перспективных защитников в мире, а к 28 годам он выходит на принципиально новый уровень защитника за 5🍋

Эх, сколько же хрени натворил Бартомеу...
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dr. cage
Ответ wjvxpb5q6f
Бизнес по-каталонски. Покупаем за 60🍋 одного из самых перспективных защитников в мире, а к 28 годам он выходит на принципиально новый уровень защитника за 5🍋 Эх, сколько же хрени натворил Бартомеу...
Лангле и сорока лимонов не стоил, по-моему..
Но все равно регресс впечатляющий..

И так же было с Умтитети и Тубидубиду..
Поэтому Кунде стоило бы напрячься..))
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wjvxpb5q6f
Ответ dr. cage
Лангле и сорока лимонов не стоил, по-моему.. Но все равно регресс впечатляющий.. И так же было с Умтитети и Тубидубиду.. Поэтому Кунде стоило бы напрячься..))
Там вроде с бонусами под 60 получилось...но не суть, это для краски
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wjvxpb5q6f
Ответ Иван Вахов
Аххаха, вот ты чудо) как ты от 35 миллионов (за которые он был куплен) дошел до 60? По наитию?
Именно, по наитию)) ну чуть запамятовал, бывает🤷‍♂️ Вроде в 20 году кто-то предлагал за него 60🍋, но Барса отказалась продавать.
Все равно дикий треш с Лангле произошел. Так-то 28 лет, это самый сок для ЦЗ, и пик стоимости. Но тут все пошло не по плану
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Red_Marlboro_
Ответ окечуква
Хорошая новость, потому что для ротации - лучше не придумаешь. Это вселяет надежду, что Дайера наконец отпустят и/или Дэвиса, если какого-нибудь защитника Леви все-таки собирается прикупить по дешману.
Не знаю как для Тоттенхэма,но для Барсы это точно прекрасная новость)
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Cristian Turcan
Ответ окечуква
Хорошая новость, потому что для ротации - лучше не придумаешь. Это вселяет надежду, что Дайера наконец отпустят и/или Дэвиса, если какого-нибудь защитника Леви все-таки собирается прикупить по дешману.
Как вообще сыграл Лангле за Тоттенхэм ?
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