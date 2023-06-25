«Барса» рассматривает Пальинью и Флорентину на замену Бускетсу. Будущий директор клуба Деку уверен, что они подойдут команде лучше всех

Теги высшая лига Португалия Бенфика Фулхэм премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Жоау Пальинья Флорентину деньги Футбол

«Барселона» считает приоритетом в летнее трансферное окно подписание замены Серджи Бускетса.

По информации Diario Sport, будущий спортивный директор «Барселоны» Деку считает наиболее подходящими кандидатами на эту позицию хавбека «Фулхэма» Жоау Пальинью и полузащитника «Бенфики» Флорентину. По мнению Деку, эти игроки обладают качествами, наиболее подходящими «Барселоне».

Трансфер Жоау Пальиньи обойдется «Барселоне» примерно в 50 млн евро. Отмечается, что «Фулхэм» готов рассмотреть вариант обмена игроками. К игроку также проявляли интерес «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария».

В контракте Флорентину с «Бенфикой» прописаны отступные в размере 120 млн евро, однако португальский клуб готов продать полузащитника за 40 млн евро.

Сообщается, что Деку заинтересован в приглашении игроков с низкой трансферной стоимостью, которые могли бы быть полезны команде в течение сезона. Однако новые трансферы возможны лишь в случае, если «Барселоне» удастся продать ряд игроков.

20 комментариев

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Dinar Ibragimov
Всё что нужно знать о профпригодности Деку. Все его скаутские способности скатываются к привлечению клиентов своего бывшего агентства, либо просмотру паспорта игрока на наличие бразильского или португальского гражданства. Напомните когда он предлагал футболистов других наций либо тех кто не был связан с ним напрямую? Такой же самодур как и Абидаль, игроки в прошлом топовые, но функционеры ни о чём...
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+10
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Bazilic
Ответ RealJon
Флорентина из Бенфики. Готовьте 100 лямов, придется Барсу продат свой стадион )))
Я думаю, что если и продавать стадион, то лучше тренировочный - как раз БернаЛео перестроили
+7
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+7
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Bohdan Kravets
Похоже, что эра яркого футбола в Барселоне заканчивается и теперь нас ждет та же команда, которая продолжит делать акцент на игру у своих ворот.

Палинья - топовый опорник, который идеально подойдет Ливерпулю и Баварию, но это не замена Бускетсу даже близко. Я понимаю, что Серхио, в целом, трудно заменить, но здесь фигурируют игроки, которые вообще другие по функционалу. И они, оказывается, идеально подходят нынешней Барсы.

В общем и целом, эпоха тики-таки в Барселоне подошла к концу. Это была славная охота.
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Кашшай Чакырович
Ответ Bohdan Kravets
Похоже, что эра яркого футбола в Барселоне заканчивается и теперь нас ждет та же команда, которая продолжит делать акцент на игру у своих ворот. Палинья - топовый опорник, который идеально подойдет Ливерпулю и Баварию, но это не замена Бускетсу даже близко. Я понимаю, что Серхио, в целом, трудно заменить, но здесь фигурируют игроки, которые вообще другие по функционалу. И они, оказывается, идеально подходят нынешней Барсы. В общем и целом, эпоха тики-таки в Барселоне подошла к концу. Это была славная охота.
Приходится выживать в тех условиях, в которых сейчас Барселона ,вторых Хави ,Иньесты и Месси ,Бускетса уже не будет никогда ,нужно подстраиваться под обстоятельства ,как и всем ,доллар не будет по 30, а евро по 40 ,уже никогда )
+5
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+5
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Bazilic
Ответ Dinar Ibragimov
Всё что нужно знать о профпригодности Деку. Все его скаутские способности скатываются к привлечению клиентов своего бывшего агентства, либо просмотру паспорта игрока на наличие бразильского или португальского гражданства. Напомните когда он предлагал футболистов других наций либо тех кто не был связан с ним напрямую? Такой же самодур как и Абидаль, игроки в прошлом топовые, но функционеры ни о чём...
Глупое сравнение. Деку очень авторитетный человек в Южной Америке. Благодаря Деку Барса может купить Роке - главного молодого форварда Бразилии
Да и Деку работает в паре с гением Алемани
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Bazilic
Ответ Dinar Ibragimov
Всё что нужно знать о профпригодности Деку. Все его скаутские способности скатываются к привлечению клиентов своего бывшего агентства, либо просмотру паспорта игрока на наличие бразильского или португальского гражданства. Напомните когда он предлагал футболистов других наций либо тех кто не был связан с ним напрямую? Такой же самодур как и Абидаль, игроки в прошлом топовые, но функционеры ни о чём...
Предлагает. Например - Иван Фреснеда на позицию правого защитника
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Бронислав Каминский
При живом Де Йонге и своих Нико и Касадо выкидывать полтинник на каких-то ноунеймов?Спасибо Деку,не надо
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Aleksandr Danilov
Палиньу ЦСКА когда то не взял за 10млн, Гинер зажилил
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Bazilic
Что-то мне подсказывает, что Барса начнет сезон с Касадо в опорке
Быть может оно и к лучшему. Прошлым летом за Гайя и Хави Галаном бегали, а в итоге Бальде так заиграл, что теперь про них никто и не вспоминает
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Cearvm
Палинья провел отличный сезон в Фулхэме и усилит команду - игроков типа Каземиро в Барсе просто нет, а вот приглашение Флорентину после двух европейских провалов выглядит как шутка. Но упустить Брозовича было большой глупостью.
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WESTERN-
Все замены опять таки дорогие. Уже бы Кимиха или Субименди взяли бы
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Bohdan Kravets
Ответ Кашшай Чакырович
Приходится выживать в тех условиях, в которых сейчас Барселона ,вторых Хави ,Иньесты и Месси ,Бускетса уже не будет никогда ,нужно подстраиваться под обстоятельства ,как и всем ,доллар не будет по 30, а евро по 40 ,уже никогда )
Согласен
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instasamka
Ответ Dinar Ibragimov
Всё что нужно знать о профпригодности Деку. Все его скаутские способности скатываются к привлечению клиентов своего бывшего агентства, либо просмотру паспорта игрока на наличие бразильского или португальского гражданства. Напомните когда он предлагал футболистов других наций либо тех кто не был связан с ним напрямую? Такой же самодур как и Абидаль, игроки в прошлом топовые, но функционеры ни о чём...
Мне кажется это нормально, что человек имеет скаутские связи в определённых странах. Тем более с южной Америкой у Барсы всегда все было хорошо! А то, что некоторые ещё и клиенты Деку так это облегчает процесс переговоров. Абидаль был во время Бартомеу. Лапорта не позволит всякую хрень творить!
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Bazilic
Ответ FC Barcelona 10
А было время, в этот клуб переходили только великие...
Чигринский и Вермален?
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WESTERN-
Ответ Cearvm
Палинья провел отличный сезон в Фулхэме и усилит команду - игроков типа Каземиро в Барсе просто нет, а вот приглашение Флорентину после двух европейских провалов выглядит как шутка. Но упустить Брозовича было большой глупостью.
Чьей глупостью ? А отказаться от 60млн за 3 года Брозовичу и его агентам не глупо было бы ?
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