«Барса» рассматривает Пальинью и Флорентину на замену Бускетсу. Будущий директор клуба Деку уверен, что они подойдут команде лучше всех
«Барселона» считает приоритетом в летнее трансферное окно подписание замены Серджи Бускетса.
По информации Diario Sport, будущий спортивный директор «Барселоны» Деку считает наиболее подходящими кандидатами на эту позицию хавбека «Фулхэма» Жоау Пальинью и полузащитника «Бенфики» Флорентину. По мнению Деку, эти игроки обладают качествами, наиболее подходящими «Барселоне».
Трансфер Жоау Пальиньи обойдется «Барселоне» примерно в 50 млн евро. Отмечается, что «Фулхэм» готов рассмотреть вариант обмена игроками. К игроку также проявляли интерес «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария».
В контракте Флорентину с «Бенфикой» прописаны отступные в размере 120 млн евро, однако португальский клуб готов продать полузащитника за 40 млн евро.
Сообщается, что Деку заинтересован в приглашении игроков с низкой трансферной стоимостью, которые могли бы быть полезны команде в течение сезона. Однако новые трансферы возможны лишь в случае, если «Барселоне» удастся продать ряд игроков.
Палинья - топовый опорник, который идеально подойдет Ливерпулю и Баварию, но это не замена Бускетсу даже близко. Я понимаю, что Серхио, в целом, трудно заменить, но здесь фигурируют игроки, которые вообще другие по функционалу. И они, оказывается, идеально подходят нынешней Барсы.
В общем и целом, эпоха тики-таки в Барселоне подошла к концу. Это была славная охота.
Да и Деку работает в паре с гением Алемани
Быть может оно и к лучшему. Прошлым летом за Гайя и Хави Галаном бегали, а в итоге Бальде так заиграл, что теперь про них никто и не вспоминает