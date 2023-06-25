«Барса» рассматривает Пальинью и Флорентину на замену Бускетсу. Будущий директор клуба Деку уверен, что они подойдут команде лучше всех

«Барселона» считает приоритетом в летнее трансферное окно подписание замены Серджи Бускетса.

По информации Diario Sport, будущий спортивный директор «Барселоны» Деку считает наиболее подходящими кандидатами на эту позицию хавбека « » Жоау Пальинью и полузащитника «Бенфики» Флорентину. По мнению , эти игроки обладают качествами, наиболее подходящими «Барселоне».

Трансфер Жоау Пальиньи обойдется «Барселоне» примерно в 50 млн евро. Отмечается, что «Фулхэм» готов рассмотреть вариант обмена игроками. К игроку также проявляли интерес «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария».

В контракте с «Бенфикой» прописаны отступные в размере 120 млн евро, однако португальский клуб готов продать полузащитника за 40 млн евро.

Сообщается, что Деку заинтересован в приглашении игроков с низкой трансферной стоимостью, которые могли бы быть полезны команде в течение сезона. Однако новые трансферы возможны лишь в случае, если «Барселоне» удастся продать ряд игроков.