«Зенит» договорился о выкупе Мантуана у «Коринтианс». Хавбек подпишет контракт на 3 года

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Густаво Мантуан Футбол

«Зенит» выкупит Густаво Мантуана.

Руководство петербуржского клуба договорилось с «Коринтианс» о полноценном трансфере полузащитника, сообщает «РБ Спорт». В ближайшее время клубы закроют сделку.

Ожидается, что игрок подпишет контракт с сине-бело-голубыми на три года. 

Сезон-2022/23 Мантуан проводит в «Зените» на правах аренды. В рамках Мир РПЛ он провел 21 матч, забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

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34 комментария

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mr.beager
Ответ Фёдор Кузнецов
Не так много результативных действий, но почти все принесли очки
Относительно минут на поле - довольно много)
+32
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+32
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Crowned Salmon
отличная новость
+21
0
+21
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Фёдор Кузнецов
Ответ mr.beager
Относительно минут на поле - довольно много)
Относительно минут и правда хорошо
+12
0
+12
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Архитектор Мендисабаль
Поздравления с полноценным трансфером, Густаво! Человек явно имеет все предпосылки к профессиональному росту. Хотя и сейчас уже молодец!
+8
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+8
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Александр Смирнов
Время потраченное на один гол в РПЛ:
1. Густаво Мантуан (1 гол каждые 79.7 минут) .
2. Артем Дзюба (1 гол каждые 100 .5 мин.)
3. Малком (1 гол каждые 101.5 мин)
4. Квинси Промес (1 гол каждые 110.4 мин.)
5. Иван Сергеев - (1 гол каждые 110.5 мин.)
+8
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Фёдор Кузнецов
Не так много результативных действий, но почти все принесли очки
+8
0
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fil_spb
Наш зенитовский Сульшер. Хорошая новость.
+7
0
+7
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Дмитрий9779
Ответ Фёдор Кузнецов
Не так много результативных действий, но почти все принесли очки
9 очков по гол+пас не имея ни одного целого матча.
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий9779
👍,всего 21 матч и 9 результативных действий,почти в каждом втором матче.
Если пересчитать на минуты, то вообще примерно каждые 50 минут результативное действие
+5
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+5
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Виктор
Ответ кuraakula belov
Мантуан приятно удивил, на момент прихода казался пляжником
На момент прихода он коням и динаме забивал.
+5
-1
+4
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Direct free kick
Лучше Бакаева
Это несравнимо. Бакаев не футболист.
+3
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Verhovn
Вот и славно. Годный игрок.
+3
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юра георгиевский
Хорошая новость. Очень рад.
+4
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Filipp Gorski
Отличный джокер
+3
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Дмитрий9779
Недели через 3 и Ду Кейрос подъедет.
+3
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Дмитрий9779
Это хорошая новость.
+3
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кuraakula belov
Мантуан приятно удивил, на момент прихода казался пляжником
+3
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a.k.a. DRAGON0928
Вполне пригодится
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Сергей Жарковский
Очень рационально для Зенита, толковый игрок, понятно что принесёт много пользы для клуба!
+2
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Рашпель793
Полезный паренёк, заслужил полноценный контракт. Пользу точно принесёт, да и по-человечески симпатию вызывает.
+2
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Александр Смирнов
Ответ Фёдор Кузнецов
Относительно минут и правда хорошо
относительно минут он лучший в лиге в огромным отрывом.
+2
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разумное решение абсолютно, все игры что я видел с этим игроком и его выходы на поле были хороши, с нового сезона вполне вероятно будет игроком старта...
+7
-5
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Дмитрий Иванов
Ответ Direct free kick
Лучше Бакаева
Бакаев вообще пассажир ненужный ..
+1
0
+1
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Direct free kick
Ответ Дмитрий9779
9 очков по гол+пас не имея ни одного целого матча.
Лучше Бакаева
+4
-3
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий9779
9 очков по гол+пас не имея ни одного целого матча.
С Оренбургом целый матч был
+1
0
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