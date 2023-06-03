«Зенит» договорился о выкупе Мантуана у «Коринтианс». Хавбек подпишет контракт на 3 года

«Зенит» выкупит Густаво Мантуана.

Руководство петербуржского клуба договорилось с « » о полноценном трансфере полузащитника, сообщает «РБ Спорт». В ближайшее время клубы закроют сделку.

Ожидается, что игрок подпишет контракт с сине-бело-голубыми на три года.

Сезон-2022/23 проводит в « » на правах аренды. В рамках Мир он провел 21 матч, забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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