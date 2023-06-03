«Зенит» договорился о выкупе Мантуана у «Коринтианс». Хавбек подпишет контракт на 3 года
«Зенит» выкупит Густаво Мантуана.
Руководство петербуржского клуба договорилось с «Коринтианс» о полноценном трансфере полузащитника, сообщает «РБ Спорт». В ближайшее время клубы закроют сделку.
Ожидается, что игрок подпишет контракт с сине-бело-голубыми на три года.
Сезон-2022/23 Мантуан проводит в «Зените» на правах аренды. В рамках Мир РПЛ он провел 21 матч, забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
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1. Густаво Мантуан (1 гол каждые 79.7 минут) .
2. Артем Дзюба (1 гол каждые 100 .5 мин.)
3. Малком (1 гол каждые 101.5 мин)
4. Квинси Промес (1 гол каждые 110.4 мин.)
5. Иван Сергеев - (1 гол каждые 110.5 мин.)