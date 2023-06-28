«Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за Райса. Трансфер может стать самым дорогим в истории за британского игрока

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Арсенал» предложил больше 100 миллионов фунтов за Деклана Райса.

«Канониры» готовы заплатить за футболиста 105 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Очередное предложение «Арсенала» включает в себя базовую выплату в размере 100 миллионов фунтов, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Если трансфер состоится, то сумма сделки станет рекордной для британского футболиста.

На данный момент самым дорогим английским трансфером является переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов.

На Деклана Райса также претендует «Манчестер Сити», но ранее стало известно, что «Вест Хэм» отклонил предложение «горожан» в размере 80 миллионов фунтов плюс 10 миллионов бонусами.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

21 комментарий

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Сижу на факсах Барселоны
1.05 Мостовых
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Джейме Ланнистер
Если и это не примут, послать подальше надо
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Рэд Уайт
во что паспорт животворящий делает
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Учиха Шисуи
можно вопрос?
я вообще не следил за игрой Райса, поэтому не знаю стоит ли он таких денег.
те кто следил за игрой Райса, вот скажите он стоит этих денег?
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Blaumerc
всё или ничего!
Арсенал даёт максимум, что можно дать за Райса в адекватных условиях нынешнего рынка.
Хотя... если всяких Мудриков из УПЛ покупают за 100 млн, и игроков типо Антони, то и Вэст Хэм понять можно.
+5
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Tom Harvey
Ответ Рэд Уайт
во что паспорт животворящий делает
Реал тоже купил британца ради паспорта?
Про Грилиша тоже сперва так писали, но сейчас такой бред чего-то не пишут, Джек закрыл всем рты.
+4
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Oleg Mustiatca
Ответ Учиха Шисуи
можно вопрос? я вообще не следил за игрой Райса, поэтому не знаю стоит ли он таких денег. те кто следил за игрой Райса, вот скажите он стоит этих денег?
Таких наверно нет
Но возраст конкуренты по лиге за Магваера 80 отдавали)))
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FNT
Ответ Учиха Шисуи
можно вопрос? я вообще не следил за игрой Райса, поэтому не знаю стоит ли он таких денег. те кто следил за игрой Райса, вот скажите он стоит этих денег?
Мне кажется, "стоит денег" - очень субъективная оценка. Игрок очень хороший: одновременно мощный, техничный и умный. Будет явным апгрейдом даже по сравнению с неплохим Парти.
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Ernest Imamov
теперь вест хэм запросит ещё 30 млн, и так до конца истечения контракта
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Velirpa
хорошо, что это английское поленье мимо Баварии, алиллуйа.
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