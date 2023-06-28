«Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за Райса. Трансфер может стать самым дорогим в истории за британского игрока

«Арсенал» предложил больше 100 миллионов фунтов за Деклана Райса.

«Канониры» готовы заплатить за футболиста 105 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Очередное предложение « » включает в себя базовую выплату в размере 100 миллионов фунтов, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Если трансфер состоится, то сумма сделки станет рекордной для британского футболиста.

На данный момент самым дорогим английским трансфером является переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов.

На Деклана Райса также претендует «Манчестер Сити», но ранее стало известно, что « » отклонил предложение «горожан» в размере 80 миллионов фунтов плюс 10 миллионов бонусами.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.