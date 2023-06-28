«Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за Райса. Трансфер может стать самым дорогим в истории за британского игрока
«Арсенал» предложил больше 100 миллионов фунтов за Деклана Райса.
«Канониры» готовы заплатить за футболиста 105 миллионов фунтов с учетом бонусов.
Очередное предложение «Арсенала» включает в себя базовую выплату в размере 100 миллионов фунтов, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Если трансфер состоится, то сумма сделки станет рекордной для британского футболиста.
На данный момент самым дорогим английским трансфером является переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов.
На Деклана Райса также претендует «Манчестер Сити», но ранее стало известно, что «Вест Хэм» отклонил предложение «горожан» в размере 80 миллионов фунтов плюс 10 миллионов бонусами.
В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
я вообще не следил за игрой Райса, поэтому не знаю стоит ли он таких денег.
те кто следил за игрой Райса, вот скажите он стоит этих денег?
Арсенал даёт максимум, что можно дать за Райса в адекватных условиях нынешнего рынка.
Хотя... если всяких Мудриков из УПЛ покупают за 100 млн, и игроков типо Антони, то и Вэст Хэм понять можно.
Про Грилиша тоже сперва так писали, но сейчас такой бред чего-то не пишут, Джек закрыл всем рты.
Но возраст конкуренты по лиге за Магваера 80 отдавали)))