«Реал» начнет работу над переходом Мбаппе в январе 2024-го. Покупать его летом не намерены (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Газета Marca настаивает, что «Реал» готов подписать Килиана Мбаппе лишь бесплатно в 2024-м.

По данным источника, в «Реале» с полным спокойствием наблюдают за развитием ситуации вокруг нападающего «ПСЖ». Карло Анчелотти считает, что команде нужен новый нападающий, но не давит на руководство и не требует подписать Мбаппе этим летом.

В руководстве «Реала» считают, что нынешняя ситуация вокруг Мбаппе вообще не касается клуба, и настаивают на том, что подписывать француза этим летом необязательно. На клуб не влияет давление со стороны медиа и фанатов по этому вопросу.

Отмечается, что «Реал» беспокоят разговоры о переговорах, встречах и суммах в контексте Мбаппе, так как все это создает волнение среди болельщиков. Возникает ситуация, при которой «Реал» словно обязан купить Мбаппе.

Позиция «Реала» заключается в том, что к работе над переходом Килиана клуб приступит только 1 января 2024 года, когда он получит возможность вести переговоры о переходе на правах свободного агента. «Реал» тверд в этом решении и не собирается предпринимать попытки подписать Мбаппе в ближайшие недели.

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22 комментария

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Remon Tada
Через час: Реал как никогда близок к подписании Мбаппе
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Отец Абду
Аль Хелаифи или Перес, да что вы мелочите аа... Кто то из вас поговорите с Лукашенко и пообещайте ему, что к новому году у каждого беларуса на столе будут "человеческие яйца" и всё...

И он за 5 минут решить вашу проблему, и Мбаппе достанется кому то из вас:)
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Tornado S
Руководство реала не надоело который год унижаться перед Мбаппе?
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Красный чай
Комментарий удален пользователем
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bostonKG
Жду El Chiringito или Фабрицио Романо, все остальное бла- бла- бла…
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Tornado S
Ответ che kaif
Переход Мбаппе чем то напоминает переход Азара. Как бы Килиану не загубить карьеру своей мечтой.
Так оно и будет если перейдёт в Реал
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