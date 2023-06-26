«Реал» начнет работу над переходом Мбаппе в январе 2024-го. Покупать его летом не намерены (Marca)

Газета Marca настаивает, что «Реал» готов подписать Килиана Мбаппе лишь бесплатно в 2024-м.

По данным источника, в « » с полным спокойствием наблюдают за развитием ситуации вокруг нападающего « ». Карло Анчелотти считает, что команде нужен новый нападающий, но не давит на руководство и не требует подписать Мбаппе этим летом.

В руководстве «Реала» считают, что нынешняя ситуация вокруг Мбаппе вообще не касается клуба, и настаивают на том, что подписывать француза этим летом необязательно. На клуб не влияет давление со стороны медиа и фанатов по этому вопросу.

Отмечается, что «Реал» беспокоят разговоры о переговорах, встречах и суммах в контексте Мбаппе, так как все это создает волнение среди болельщиков. Возникает ситуация, при которой «Реал» словно обязан купить Мбаппе.

Позиция «Реала» заключается в том, что к работе над переходом клуб приступит только 1 января 2024 года, когда он получит возможность вести переговоры о переходе на правах свободного агента. «Реал» тверд в этом решении и не собирается предпринимать попытки подписать Мбаппе в ближайшие недели.