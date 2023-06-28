«Тоттенхэм» покупает Мэддисона у «Лестера» за 40 млн фунтов. Сделка закрыта
«Тоттенхэм» устно договорился о трансфере полузащитника Джеймса Мэддисона из «Лестера».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка закрыта.
«Тоттенхэм» согласовал условия личного контракта с англичанином. Переговоры вышли на продвинутую стадию вчера вечером, «Лестер» получит 40 млн фунтов за игрока.
Теперь Мэддисону предстоит пройти медосмотр. Документы уже готовят к подписанию.
Джеймс выступал за «Лестер» с 2018 года, срок его нынешнего контракта с клубом, вылетевшим из АПЛ, рассчитан до лета 2024-го.
В минувшем сезоне атакующий полузащитник забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «Лестер» в АПЛ и национальных кубках.
Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
уровень самого медисона - топ4 апл и я лично ждал его в ньюкасле или мю скорее, т.е. в клубе более амбициозном.
ну и последнее - если сам медисон (а ему только 26) захочет в будущем поиграть в топ клубе - то это будет либо по истечении контракта (31), либо за какой-то невменяемый ценник, потому что играть у леви или де лаурентиса - это рабство, ни для кого не секрет.
а так как медисон приятный игрок - для него этой участи не хотелось бы, поэтому и печальная.