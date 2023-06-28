«Тоттенхэм» покупает Мэддисона у «Лестера» за 40 млн фунтов. Сделка закрыта

«Тоттенхэм» устно договорился о трансфере полузащитника Джеймса Мэддисона из «Лестера».

Как сообщает журналист , сделка закрыта.

« » согласовал условия личного контракта с англичанином. Переговоры вышли на продвинутую стадию вчера вечером, «Лестер» получит 40 млн фунтов за игрока.

Теперь Мэддисону предстоит пройти медосмотр. Документы уже готовят к подписанию.

выступал за «Лестер» с 2018 года, срок его нынешнего контракта с клубом, вылетевшим из , рассчитан до лета 2024-го.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за « » в АПЛ и национальных кубках.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.