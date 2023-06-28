«Тоттенхэм» покупает Мэддисона у «Лестера» за 40 млн фунтов. Сделка закрыта

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Лестер чемпионшип Джеймс Мэддисон Фабрицио Романо Футбол

«Тоттенхэм» устно договорился о трансфере полузащитника Джеймса Мэддисона из «Лестера».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка закрыта.

«Тоттенхэм» согласовал условия личного контракта с англичанином. Переговоры вышли на продвинутую стадию вчера вечером, «Лестер» получит 40 млн фунтов за игрока.

Теперь Мэддисону предстоит пройти медосмотр. Документы уже готовят к подписанию.

Джеймс выступал за «Лестер» с 2018 года, срок его нынешнего контракта с клубом, вылетевшим из АПЛ, рассчитан до лета 2024-го.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «Лестер» в АПЛ и национальных кубках.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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31 комментарий

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trav
Очень радостно за Илью!
+49
-3
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фанат Карпеначчо
за такие деньги можно было и Куплинова взять
+42
-2
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answer89
Ответ trav
Очень радостно за Илью!
а ведь когда-то пил пиво литрами и играл в месть боксёра, уважение таким парням
+35
-1
+34
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Metallurg111
Илюха наконец то оценит фишку на стадионе Тоттенхэма когда пиво наливается снизу стакана
+19
-1
+18
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QWertY
Мне этот трансфер напомнил одну серию из Симпсонов, там Фландерсу построили дом кривой, он типа сужался внутри. Забавный момент.
+18
-3
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Влад Ефремов
А Куплинова Реал купил!
+10
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UNAFFECTED
И виза талантов не понадобилась
+6
0
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Штаны Габора Кирая
Рад за Илью, думал что после Црвены Звезды его не возьмут никуда.
+5
0
+5
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syxys
Ответ Dm Kznts
почему печальная для игрока?
Потому что без трофеев будет.
+4
0
+4
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feelthedroom@mail.ru
Малютки будут рады
+3
-1
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DolJun
Ответ Dm Kznts
почему печальная для игрока?
ну очевидно же что классические шпоры ни на что не претендуют. т.е. из лестера в шпоры можно назвать повышением только в контексте перехода из шипа в апл - тут считай все равно что в какой-нить кристал пелас перешел, а так у него трофеев больше, чем у кейна, включая ауди кап.
уровень самого медисона - топ4 апл и я лично ждал его в ньюкасле или мю скорее, т.е. в клубе более амбициозном.
ну и последнее - если сам медисон (а ему только 26) захочет в будущем поиграть в топ клубе - то это будет либо по истечении контракта (31), либо за какой-то невменяемый ценник, потому что играть у леви или де лаурентиса - это рабство, ни для кого не секрет.
а так как медисон приятный игрок - для него этой участи не хотелось бы, поэтому и печальная.
+3
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Xersoldat
Переходит в любимую команду Горшка
+2
0
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Стаут
Ответ Metallurg111
Илюха наконец то оценит фишку на стадионе Тоттенхэма когда пиво наливается снизу стакана
Самое главное король оценит фишку стадиона что он как один большой унитаз. Мы ведь все знаем как часто днище пробивает после сужающегося пива
+2
0
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Андрей Лавров
То есть Лестер требовал 55, Тоттенхем готов был платить только 50, а закрывают сделку за 40?
+2
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Okaka
Ответ Тюменец
Нормально. Хотя полузащитники в Тоттенхэме и так присутствуют. ЦЗ, вратарь… вот это нужно…
в смысле присутствуют? Бентанкур сломался и шпоры сдулись
+1
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Андрей Рейшель
Ответ Тюменец
Нормально. Хотя полузащитники в Тоттенхэме и так присутствуют. ЦЗ, вратарь… вот это нужно…
вратаря из эмполи уже взяли
+1
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Redmurza
Так вот куда он уехал на лето
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DolJun
отличная сделка для шпор и печальная для самого медисона
+3
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kunaguero
Ответ Андрей Лавров
То есть Лестер требовал 55, Тоттенхем готов был платить только 50, а закрывают сделку за 40?
Лукас порешал
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Серегей Юдин
Ответ Андрей Лавров
То есть Лестер требовал 55, Тоттенхем готов был платить только 50, а закрывают сделку за 40?
Вероятно игрок настоял или же там бабки почти все сразу а не многочисленными частями
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mars
Ответ фанат Карпеначчо
за такие деньги можно было и Куплинова взять
в обмен на Ваномаса
0
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Okaka
рад за Мэда, им бы еще Барнса забрать - это супер связка была у лис
0
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Dm Kznts
Ответ DolJun
отличная сделка для шпор и печальная для самого медисона
почему печальная для игрока?
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Алекс Ну
При нынешних ценах - это хорошая для шпор сделка.
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Marcus-light
Ответ DolJun
ну очевидно же что классические шпоры ни на что не претендуют. т.е. из лестера в шпоры можно назвать повышением только в контексте перехода из шипа в апл - тут считай все равно что в какой-нить кристал пелас перешел, а так у него трофеев больше, чем у кейна, включая ауди кап. уровень самого медисона - топ4 апл и я лично ждал его в ньюкасле или мю скорее, т.е. в клубе более амбициозном. ну и последнее - если сам медисон (а ему только 26) захочет в будущем поиграть в топ клубе - то это будет либо по истечении контракта (31), либо за какой-то невменяемый ценник, потому что играть у леви или де лаурентиса - это рабство, ни для кого не секрет. а так как медисон приятный игрок - для него этой участи не хотелось бы, поэтому и печальная.
При этом Мэдисон довольно слабо провёл последний сезон, и ужасные результаты Лестера связаны в том числе с тем, что Мэдисон не обострял и не отбирал. Напомнил мне даже Шелви (помните такого по Ливерпулю и Ньюкаслу?) - тот тоже иногда проводил сильные отрезки, но если не набрал форму или просто не идёт - один из худших на поле в течение нескольких матчей.
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