«Тоттенхэм» почти договорился с Райей об условиях контракта. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря – слишком много для «шпор»
«Тоттенхэм» ведет переговоры с вратарем Давидом Райей.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» почти согласовали с испанцем условия долгосрочного контракта. Сам футболист готов сменить клуб.
При этом «Брентфорд» желает получить за игрока 40 млн фунтов. «Тоттенхэм» считает такие запросы завышенными.
В АПЛ-2022/23 27-летний голкипер провел 38 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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