«Тоттенхэм» почти договорился с Райей об условиях контракта. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря – слишком много для «шпор»

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Брентфорд Давид Райя деньги Фабрицио Романо Футбол

«Тоттенхэм» ведет переговоры с вратарем Давидом Райей.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» почти согласовали с испанцем условия долгосрочного контракта. Сам футболист готов сменить клуб.

При этом «Брентфорд» желает получить за игрока 40 млн фунтов. «Тоттенхэм» считает такие запросы завышенными.

В АПЛ-2022/23 27-летний голкипер провел 38 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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градус ненависти
Ответ Митяй
Чем докажешь?
Я не он, но подскажу: статистикой
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DelPiero1010
Лучше бы Мамардашвили купили
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Сергей Орлов
Хороший кипер.
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Sinister Kid
Как ведёт дела Леви, ему придётся доплатить, чтобы он взял Райт.
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2ran
Это же явно понижение для вратаря.
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waleri
Ха-ха-ха!!! Ну, конечно, это же Леви..."Тоттенхэм" может только предложения по своим игрокам от других клубов считать заниженными!
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Н.Ф.
Райя знает ©
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a2wai
Если слишком много - всегда можно продать Кейна ;)
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Не уверен!!
Тоттенхэм когда продаёт сами то завышают. Но когда им продают - то почему кто-то должен делать по другому?
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