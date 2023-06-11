«Тоттенхэм» почти договорился с Райей об условиях контракта. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря – слишком много для «шпор»

«Тоттенхэм» ведет переговоры с вратарем Давидом Райей.

По сведениям инсайдера , «шпоры» почти согласовали с испанцем условия долгосрочного контракта. Сам футболист готов сменить клуб.

При этом « » желает получить за игрока 40 млн фунтов. « » считает такие запросы завышенными.

В АПЛ-2022/23 27-летний голкипер провел 38 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.