«Тоттенхэм» хочет закрыть трансфер Мэддисона до конца недели, заплатив не более 50 млн фунтов. «Лестер» требует 55 млн

«Тоттенхэм» близок к подписанию Джеймса Мэддисона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер полузащитника «Лестера» на этой неделе.

Сообщается, что «Тоттенхэм» рассчитывает заплатить за Мэддисона не более 50 млн фунтов, несмотря на то, что « » требует не менее 55 млн фунтов. Сделка может состояться, если полузащитник даст согласие на трансфер.

Ранее сообщалось, что интерес к Мэддисону также проявляет « ».

В прошедшем сезоне АПЛ Джеймс Мэддисон провел в составе «Лестера» 30 матчей, забив 10 голов. Его подробная статистика доступна здесь.