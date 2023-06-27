«Тоттенхэм» хочет закрыть трансфер Мэддисона до конца недели, заплатив не более 50 млн фунтов. «Лестер» требует 55 млн

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Лестер Джеймс Мэддисон Футбол

«Тоттенхэм» близок к подписанию Джеймса Мэддисона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер полузащитника «Лестера» на этой неделе.

Сообщается, что «Тоттенхэм» рассчитывает заплатить за Мэддисона не более 50 млн фунтов, несмотря на то, что «Лестер» требует не менее 55 млн фунтов. Сделка может состояться, если полузащитник даст согласие на трансфер.

Ранее сообщалось, что интерес к Мэддисону также проявляет «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне АПЛ Джеймс Мэддисон провел в составе «Лестера» 30 матчей, забив 10 голов. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Howard Wolowitz
За 50 миллионов он даже Макс Пэйн 2 на руле не станет проходить.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SRvR
только сразу все деньги ему не давайте, опять пропадет и пропьет их
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akaki Akakievich
Это вам не малюток греть. 50 лимонов, это ж сколько гиннесса можно купить?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
opacity
Вижу новость о Джеймсе Мэддисоне - захожу читать комментарии
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aktan
Вот что Илюха будет делать в своем отпуске
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Штаны Габора Кирая
Ну а че вы хотели, стриминг это тоже работа. Достойная плата за Короля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Спартак Уокер
Неужели он так и останется в Лестере
Конечно нет, Лестер прогнут за счёт того что они вылетели из АПЛ и они отдадут за Мэддисона столько, сколько предложат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий