«Ньюкасл» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Мэддисона

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Лестер чемпионшип Sky Sports Джеймс Мэддисон Футбол

«Лестер» готов продать Джеймса Мэддисона после вылета из АПЛ.

По данным Sky Sports, в подписании полузащитника, контракт которого рассчитан до 2024 года, заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». «Шпоры» пока уступают конкурентам в борьбе за игрока сборной Англии.

Лондонский клуб вскоре может сделать официальное предложение о трансфере Мэддисона.

В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел 30 игр в чемпионате Англии и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Весельчак А
Илюха верен Динамо!
+42
-2
+40
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Ashnoet
Ответ Весельчак А
Илюха верен Динамо!
И Готике. Не забываем про Готику, естественно, Готика, ребят
+24
-2
+22
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Катерина Петрова
Повезло Илюхе. Попьёт ньюкасловское пиво, оно классное
+17
0
+17
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euskaldunak
Ответ Красная стрела
Я думаю, что от Англии в Лч через сезон, будут играть команд 6. Столько команд с сильными составами. Рейтинг точно будет высокий.
и тогда апл еще больше оторвется ото всех в денежном плане
+3
0
+3
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GeorGy26
Ну и в чем он не прав?
+2
0
+2
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prutikanne
Будет здорово увидеть Мэддисона в Ньюкасле. Помню ходили слухи ещё в прошлом году об интересе Ньюкасла им.
0
0
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Alexey Dorsh
Ответ Ashnoet
И Готике. Не забываем про Готику, естественно, Готика, ребят
Мэддисон вроде же в Штаты намылился, значит в МЛС будет, в Майями с Месси
+1
-1
0
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Yerbo
Ответ Красная стрела
Я думаю, что от Англии в Лч через сезон, будут играть команд 6. Столько команд с сильными составами. Рейтинг точно будет высокий.
нет , по новому регламенту с сезона 23/24 будут +1 слот двум лигам из топ 5 которые хорошо выступят в еврокубках (лч, Ле, лк) в сезоне и скорее всего там будут часто клубы апл играть , то есть по 5 клубов.
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Красная стрела
Ответ Yerbo
нет , по новому регламенту с сезона 23/24 будут +1 слот двум лигам из топ 5 которые хорошо выступят в еврокубках (лч, Ле, лк) в сезоне и скорее всего там будут часто клубы апл играть , то есть по 5 клубов.
А я читал, что с сезона 24/25, получат по 2 места еще страны, которые за последний год выступили наилучшим образом в сумме. Опять поменяли ?
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