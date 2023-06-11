«Ньюкасл» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Мэддисона
«Лестер» готов продать Джеймса Мэддисона после вылета из АПЛ.
По данным Sky Sports, в подписании полузащитника, контракт которого рассчитан до 2024 года, заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». «Шпоры» пока уступают конкурентам в борьбе за игрока сборной Англии.
Лондонский клуб вскоре может сделать официальное предложение о трансфере Мэддисона.
В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел 30 игр в чемпионате Англии и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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