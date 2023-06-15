«Тоттенхэм» предложил 50 млн фунтов за Мэддисона и Барнса. «Лестер» не продаст игроков за эту сумму
«Тоттенхэму» интересны два игрока «Лестера».
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб сделал предложение о трансфере Джеймса Мэддисона и Харви Барнса. За двух игроков «шпоры» предложили немногим более 50 миллионов фунтов.
Ожидается, что «Лестер», вылетевший из АПЛ по итогам сезона, ответит отказом. В прошлом году «лисы» требовали 60 миллионов фунтов за каждого из этих игроков, но теперь запросы, скорее всего, станут ниже.
Отмечается, что Мэддисон и Барнс также интересны «Ньюкаслу». «Астон Вилла» и «Вест Хэм» следят за Харви.
Подробную статистику Мэддиосна можно найти здесь, Барнса – здесь.
Мэдиссон топовый полузащитник, который сам стоит 50-60 млн.
А Барнс талант, который показал свой уровень в АПЛ.
Это Леви думает, что умнее всех.