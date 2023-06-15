«Тоттенхэм» предложил 50 млн фунтов за Мэддисона и Барнса. «Лестер» не продаст игроков за эту сумму

«Тоттенхэму» интересны два игрока «Лестера».

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб сделал предложение о трансфере и . За двух игроков «шпоры» предложили немногим более 50 миллионов фунтов.

Ожидается, что « », вылетевший из по итогам сезона, ответит отказом. В прошлом году «лисы» требовали 60 миллионов фунтов за каждого из этих игроков, но теперь запросы, скорее всего, станут ниже.

Отмечается, что Мэддисон и Барнс также интересны « ». «Астон Вилла» и «Вест Хэм» следят за Харви.

Подробную статистику Мэддиосна можно найти здесь, Барнса – здесь.