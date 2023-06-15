«Тоттенхэм» предложил 50 млн фунтов за Мэддисона и Барнса. «Лестер» не продаст игроков за эту сумму

Теги Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Лестер Джеймс Мэддисон Харви Барнс Футбол

«Тоттенхэму» интересны два игрока «Лестера».

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб сделал предложение о трансфере Джеймса Мэддисона и Харви Барнса. За двух игроков «шпоры» предложили немногим более 50 миллионов фунтов.

Ожидается, что «Лестер», вылетевший из АПЛ по итогам сезона, ответит отказом. В прошлом году «лисы» требовали 60 миллионов фунтов за каждого из этих игроков, но теперь запросы, скорее всего, станут ниже.

Отмечается, что Мэддисон и Барнс также интересны «Ньюкаслу». «Астон Вилла» и «Вест Хэм» следят за Харви.

Подробную статистику Мэддиосна можно найти здесь, Барнса – здесь.

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10 комментариев

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Шукурмирзо Болтаев
ахахаха 50 млн за двоих, эх Леви. Странный человек все таки
+33
-1
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za_vsu_xypmy
леви пусть за 50млн кейна и сона продаст
+29
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Марслан Акматалиев
Ответ Apol
Лестер даже вылетев из АПЛ, продолжает нагибать ценник
И правильно делает.
Мэдиссон топовый полузащитник, который сам стоит 50-60 млн.
А Барнс талант, который показал свой уровень в АПЛ.
Это Леви думает, что умнее всех.
+21
-1
+20
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Apol
Лестер даже вылетев из АПЛ, продолжает нагибать ценник
+9
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Oblazhaet
Илюха красава, но я думал что всё таки в МЛС малютка уедет
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Рашпель793
Забавный всё-таки мужичок этот Леви )) 50 лямов за двоих предлагать ))
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Максим Черкашин
А за 50 млн. плюс один фунт?:)))))
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Shadow1882
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