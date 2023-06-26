«Тоттенхэм» хочет купить Мэддисона за 40 млн фунтов и бонусы. «Лестер» требует 60 млн
«Лестер» требует за Джеймса Мэддисона больше, чем предлагает «Тоттенхэм».
Как сообщает The Telegraph, «шпоры» хотят приобрести полузащитника за 40 млн фунтов плюс бонусы. «Лисы» же требуют до 60 млн фунтов.
Отмечается, что «Ньюкасл» почти потерял интерес к английскому игроку после заключения соглашения о трансфере хавбека «Милана» Сандро Тонали.
За 30 матчей в АПЛ-2022/23 Мэддисон забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Шпоры начинают с 40, а там видно будет. У агентов Джеймса и Шпор отличные отношения. Клуб вёл его с юниоров, сам игрок лоялен к этому. Он и его семья хотят в Лондон. Планируется несколько новых раундов переговоров на протяжении всей недели. Так что вопрос лишь в одном - как сильно удастся сбить цену? Понятно, что предложение в 40 миллионов символическое и цифра будет больше со стороны Тоттенхэма