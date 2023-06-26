«Тоттенхэм» хочет купить Мэддисона за 40 млн фунтов и бонусы. «Лестер» требует 60 млн

«Лестер» требует за Джеймса Мэддисона больше, чем предлагает «Тоттенхэм».

Как сообщает The Telegraph, «шпоры» хотят приобрести полузащитника за 40 млн фунтов плюс бонусы. «Лисы» же требуют до 60 млн фунтов.

Отмечается, что « » почти потерял интерес к английскому игроку после заключения соглашения о трансфере хавбека «Милана» .

За 30 матчей в АПЛ-2022/23 забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.