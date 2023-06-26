«Тоттенхэм» хочет купить Мэддисона за 40 млн фунтов и бонусы. «Лестер» требует 60 млн

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Лестер чемпионшип Джеймс Мэддисон Сандро Тонали деньги Футбол

«Лестер» требует за Джеймса Мэддисона больше, чем предлагает «Тоттенхэм».

Как сообщает The Telegraph, «шпоры» хотят приобрести полузащитника за 40 млн фунтов плюс бонусы. «Лисы» же требуют до 60 млн фунтов.

Отмечается, что «Ньюкасл» почти потерял интерес к английскому игроку после заключения соглашения о трансфере хавбека «Милана» Сандро Тонали.

За 30 матчей в АПЛ-2022/23 Мэддисон забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Three Days Grace
Зайду позже, чтобы почитать ламповых шуток про мужчину честной судьбы
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Арсен Талант-Уулу
Илюха бесценен
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10ztv
сейчас боэли новость прочитает и разрешит спор
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Акира_1
Странно, что из топ 6 им интересуются только в Тоттенхэме и Ньюкасле. Наверняка в любом топе раскроется.
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Shadow1882
Новости про Мэддисона и Шпор, на самом деле, каждый день появляются. Ситуация следующая:
Шпоры начинают с 40, а там видно будет. У агентов Джеймса и Шпор отличные отношения. Клуб вёл его с юниоров, сам игрок лоялен к этому. Он и его семья хотят в Лондон. Планируется несколько новых раундов переговоров на протяжении всей недели. Так что вопрос лишь в одном - как сильно удастся сбить цену? Понятно, что предложение в 40 миллионов символическое и цифра будет больше со стороны Тоттенхэма
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Dzmitry Lavysh
Ньюкасл не спать!
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za_vsu_xypmy
получается Барнса в 10 млн оценивает Леви
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Пирс Морган
Илюха молодец
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Роман
Мужчина Честной Судьбы не имеет цены
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Спартак Уокер
Джеймс очень хороший игрок
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