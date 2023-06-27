Колосков о Мажиче: «Не слышал, чтобы сербы судили финал ЛЧ или ЧМ. Всегда был против иностранцев во главе судейского корпуса. Итальянцы, испанцы были – а толку?»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Вячеслав Колосков Милорад Мажич Далибор Джурджевич Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков выступил против иностранцев во главе судейского корпуса РФС.

Ранее главой департамента судейства РФС был назначен Милорад Мажич. Его ассистентом станет Далибор Джурджевич.

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист. Были две попытки – итальянцы, испанцы. А толку-то от этого? Качества никакого нет. Думаю, здесь будет то же самое.

Что-то я ни разу не слышал, чтобы сербские судьи судили финал Лиги чемпионов или чемпионата мира. Честно говоря, там никаких серьезных традиций в постановке судейского дела я не вижу. Это во-первых. Во-вторых, ему нужно время, полгода-полтора, чтобы вникнуть в проблему. В-третьих, качество судейства мало зависит от того, кто руководит департаментом. Оно зависит от того, как мы работаем по системе подготовки судей.

Может, ошибаюсь, но ни разу не слышал, что судейский комитет разработал стратегию подготовки судей до 30-го года. Стратегия развития футбола есть, ее утвердила конференция, а стратегии подготовки судей нет. В общем, мое мнение – нам надо опираться на российских специалистов здесь», – сказал почетный президент РФС.

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4 комментария

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Soap74
Мажич судил финал Кубка конфедераций в 2017 в Санкт-Петербурге, и вообще очень заметная фигура в судейском корпусе.
Но Колосков этого не знает, ему всё равно
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Хозяин Водки
Ответ Soap74
Мажич судил финал Кубка конфедераций в 2017 в Санкт-Петербурге, и вообще очень заметная фигура в судейском корпусе. Но Колосков этого не знает, ему всё равно
Он и финал ЛЧ судил...
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igoruhanov85
живой еще, проклятие отечественного футбола?!
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Egobrain
да какая разница, кто мамка в борделе, шлюхи-то дни и те же
олсо, назовите мне чемпионат без судейских скандалов и недовольства
такая профессия - всегда будут недвольные, всегда будут ошибки, всегда будет необъяснимая дичь
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