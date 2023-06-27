Колосков о Мажиче: «Не слышал, чтобы сербы судили финал ЛЧ или ЧМ. Всегда был против иностранцев во главе судейского корпуса. Итальянцы, испанцы были – а толку?»

Вячеслав Колосков выступил против иностранцев во главе судейского корпуса РФС.

Ранее главой департамента судейства РФС был назначен Милорад Мажич. Его ассистентом станет Далибор Джурджевич.

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист. Были две попытки – итальянцы, испанцы. А толку-то от этого? Качества никакого нет. Думаю, здесь будет то же самое.

Что-то я ни разу не слышал, чтобы сербские судьи судили финал Лиги чемпионов или чемпионата мира. Честно говоря, там никаких серьезных традиций в постановке судейского дела я не вижу. Это во-первых. Во-вторых, ему нужно время, полгода-полтора, чтобы вникнуть в проблему. В-третьих, качество судейства мало зависит от того, кто руководит департаментом. Оно зависит от того, как мы работаем по системе подготовки судей.

Может, ошибаюсь, но ни разу не слышал, что судейский комитет разработал стратегию подготовки судей до 30-го года. Стратегия развития футбола есть, ее утвердила конференция, а стратегии подготовки судей нет. В общем, мое мнение – нам надо опираться на российских специалистов здесь», – сказал почетный президент .