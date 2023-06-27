Мажич о назначении в РФС: «Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия – вызов. Судей будут оценивать ВАР-инспекторы с доступом к переговорам»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Милорад Мажич Далибор Джурджевич видеоповторы Футбол

Милорад Мажич рассказал о планах по улучшению качества судейства в России.

Ранее РФС назначил Мажича главой департамента судейства. Ранее занимавший эту должность Павел Каманцев продолжит работу на посту главы судейского комитета.

«Благодарю руководство РФС за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия – это большой вызов для меня.

С 2019 года в России запущена большая программа по реформированию футбольного судейства. За это время было сделано многое, особенно на начальном уровне подготовки, но нужно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед.

Российская Премьер-лига и Кубок России – это витрина российского футбола и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах.

Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре.

С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона как раньше, а в отдельной комнате ВАР-центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику.

Я и Далибор Джурджевич начнем работу с судьями уже 29 июня на сборе судей РПЛ в Москве. С нетерпением ждем начала подготовки к сезону», – сказал Мажич.

 

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6 комментариев

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Честный контроль
Я и Далибор Джурджевич начнем работу с судьями уже 29 июня на сборе судей РПЛ в Москве

Опоздал. ФКСМ уже 28го судей на чаепитие позвал.
+4
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+4
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Игорь Петров
Здорово, что РФС пытается что-то улучшить, учитывая имеющиеся проблемы с судейством
+3
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damondiamond
так, этот чемпионат должен выиграть Зенит, по остальному - на ваше усмотрение, - начал Мажич
+3
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Bashibuzuck
Будем надеяться на лучшее конечно же🤔
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Mechel**
Правильно, ФНЛ и вторая лига нафиг неинтересны))
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Faust Doc
Бороться с чаепитием все равно что с ветряными мельницами!
Гы гы гы
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