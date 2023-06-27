Рабьо продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

Теги Ювентус серия А Италия Адриен Рабьо Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Адриеном Рабьо.

Новое соглашение 28-летнего полузащитника с «Ювентусом» действует до июня 2024 года.

Ранее появилась информация, что зарплата Рабьо по новому контракту составит около 7 млн евро в год. К полузащитнику проявлял интерес «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Рабьо забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Del-Piero
Ответ Тимур Гарипов
Болельщики МЮ выдохнули
ну да, зачем им Рабьо? Ведь у них есть Фред и Мактоминей))
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
Вообще-то Рабьо - далеко не самый бесполезный игрок, не очень понимаю сарказм в его адрес.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Гарипов
Болельщики МЮ выдохнули
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Гарипов
Ответ krokodilych
Вообще-то Рабьо - далеко не самый бесполезный игрок, не очень понимаю сарказм в его адрес.
Игрок неплохой, но мама-агент и его характер такое себе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
получается мю либо вынимать сотку за кайседо, который по факту не нужен при живом каземиро, либо соглашаться на условия челси по маунту. прикольно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azureon
а если ещё Куадрадо и Сандро останутся, то пердак болельщиков Юве улетит далеко за горизонты)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SherMaN
Один из лучших если не лучший в прошедшем сезоне в команде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Ответ А.Э.РАСИМ
Значит, полузашита еще на год превращается в хаос. Проблема Рабьо знаете в чем? Сейчас объясню. Рабьо не имеет тактических навыков. Да, он сыграл отлично в прошлом сезоне, но играл он как получится. Он играл не на своей позиции, потому, что терял ее, из-за этого страдала командная игра. Не обладая пасом поеймейкера, человек берет для себя функции свободного художника, играя везде. Со стороны смотрелся ярко, кажется вот, лидер, но свободная трактовка понимания линий и строя, делает из Рабьо человека, то есть футболиста, не уровня Ювентуса. Жаль, что Юнайтед не забрали его. Теперь сыграет формула, "раз продлили - должен играть", и команда не сумеет извлечь пользу от этого. Надеюсь, вы меня понимаете о чем я тут пишу. Ювентусу нужен брутальный образ в центре, скажем Де Поль, а не "Элен и ребята". Еще один минус, что мешает Ювентусу, это разные скорости в мышлении Костича и Рабьо, француз тормозит левый флаг, когда решается играть там. И в следствии этого в штрафной подачу ждут не сразу, а через "сто лет", пока Рабьо не "обретет себя". Надеюсь, понятно. А так, никто против него не ополчился, нормальный ухоженный парень, "символ нежной эпохи"... Надо держать позицию, свою зону, и бороться до конца. А Рабьо в опорной зоне только играет роль эскорта для соперников.
+
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
Ответ Тимур Гарипов
Игрок неплохой, но мама-агент и его характер такое себе
Это другой вопрос :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I am Timur >>M<<
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Очень и очень плохо. Надеюсь найдут реджисту, который посадит Рабьо на скамейку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Значит, полузашита еще на год превращается в хаос.

Проблема Рабьо знаете в чем?
Сейчас объясню.

Рабьо не имеет тактических навыков.
Да, он сыграл отлично в прошлом сезоне, но играл он как получится.
Он играл не на своей позиции, потому, что терял ее, из-за этого страдала командная игра.
Не обладая пасом поеймейкера, человек берет для себя функции свободного художника, играя везде.

Со стороны смотрелся ярко, кажется вот, лидер, но свободная трактовка понимания линий и строя, делает из Рабьо человека, то есть футболиста, не уровня Ювентуса.
Жаль, что Юнайтед не забрали его.
Теперь сыграет формула, "раз продлили - должен играть", и команда не сумеет извлечь пользу от этого.
Надеюсь, вы меня понимаете о чем я тут пишу.

Ювентусу нужен брутальный образ в центре, скажем Де Поль, а не "Элен и ребята".
Еще один минус, что мешает Ювентусу, это разные скорости в мышлении Костича и Рабьо, француз тормозит левый флаг, когда решается играть там.
И в следствии этого в штрафной подачу ждут не сразу, а через "сто лет", пока Рабьо не "обретет себя".
Надеюсь, понятно.

А так, никто против него не ополчился, нормальный ухоженный парень, "символ нежной эпохи"...

Надо держать позицию, свою зону, и бороться до конца.
А Рабьо в опорной зоне только играет роль эскорта для соперников.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleks Del Piero
С одной стороны хорошо, с другой, получается, снова мимо Миленкович-Савич)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Не знаю, мне на ЧМ Рабьо понравился, до этого особо не следил за ним.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Выгодная сделка для Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Классик
Не Рабьо, а мама Рабьо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Соловьев
Так-то статистика неплохая для игрока центра поля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адиль К
Не верится) блин, очень рад! Форца Юве❤️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий