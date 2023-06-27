Рабьо продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Адриеном Рабьо.
Новое соглашение 28-летнего полузащитника с «Ювентусом» действует до июня 2024 года.
Ранее появилась информация, что зарплата Рабьо по новому контракту составит около 7 млн евро в год. К полузащитнику проявлял интерес «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Рабьо забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Его подробная статистика доступна здесь.
Проблема Рабьо знаете в чем?
Сейчас объясню.
Рабьо не имеет тактических навыков.
Да, он сыграл отлично в прошлом сезоне, но играл он как получится.
Он играл не на своей позиции, потому, что терял ее, из-за этого страдала командная игра.
Не обладая пасом поеймейкера, человек берет для себя функции свободного художника, играя везде.
Со стороны смотрелся ярко, кажется вот, лидер, но свободная трактовка понимания линий и строя, делает из Рабьо человека, то есть футболиста, не уровня Ювентуса.
Жаль, что Юнайтед не забрали его.
Теперь сыграет формула, "раз продлили - должен играть", и команда не сумеет извлечь пользу от этого.
Надеюсь, вы меня понимаете о чем я тут пишу.
Ювентусу нужен брутальный образ в центре, скажем Де Поль, а не "Элен и ребята".
Еще один минус, что мешает Ювентусу, это разные скорости в мышлении Костича и Рабьо, француз тормозит левый флаг, когда решается играть там.
И в следствии этого в штрафной подачу ждут не сразу, а через "сто лет", пока Рабьо не "обретет себя".
Надеюсь, понятно.
А так, никто против него не ополчился, нормальный ухоженный парень, "символ нежной эпохи"...
Надо держать позицию, свою зону, и бороться до конца.
А Рабьо в опорной зоне только играет роль эскорта для соперников.