Рабьо продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Адриеном Рабьо.

Новое соглашение 28-летнего полузащитника с « » действует до июня 2024 года.

Ранее появилась информация, что зарплата по новому контракту составит около 7 млн евро в год. К полузащитнику проявлял интерес «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Рабьо забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Его подробная статистика доступна здесь.