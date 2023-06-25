«Ювентус» попробует подписать Милинковича-Савича, если не продлит контракт с Рабьо
«Ювентус» интересуется Сергеем Милинковичем-Савичем.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, если туринцам не удастся продлить контракт с Адриеном Рабьо, они попробуют приобрести хавбека «Лацио».
Ключом к трансферу может стать полузащитник Николо Ровелла. 21-летний игрок, проведший сезон в аренде в «Монце», нравится главному тренеру римлян Маурицио Сарри, и потому «Ювентус» может включить его в сделку.
Милинкович-Савич провел 36 матчей в Серии А в сезоне-2022/23 и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Если не по административным причинам, то с максимкой точно