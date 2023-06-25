«Ювентус» попробует подписать Милинковича-Савича, если не продлит контракт с Рабьо

Теги Лацио Ювентус серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо Маурицио Сарри Сергей Милинкович-Савич Николо Ровелла Футбол

«Ювентус» интересуется Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, если туринцам не удастся продлить контракт с Адриеном Рабьо, они попробуют приобрести хавбека «Лацио».

Ключом к трансферу может стать полузащитник Николо Ровелла. 21-летний игрок, проведший сезон в аренде в «Монце», нравится главному тренеру римлян Маурицио Сарри, и потому «Ювентус» может включить его в сделку.

Милинкович-Савич провел 36 матчей в Серии А в сезоне-2022/23 и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Футбол, хоккей итд
Ответ Футбол, хоккей итд
Я так понял, что Милинковича хочет подписать Юве, а Савича Милан.
Ещё есть Сергей, его Интер подпишет.
+3
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+3
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Заяцволк
Там наши бьянконерцы любят говорить, что мол если продадут Кьезу и Влаховича, то клуб распишется в отсутствии амбиций, и примет статус середняка. На самом деле конечно же нет, этих двоих спокойно можно отправлять. А вот если продать Ровеллу и Фаджоли, тогда да, ни о каких перспективах говорить не придётся. Тем более если их заменить таким дном, как этот Савич
+2
0
+2
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angliiskiilion
зачем из клуба играющего в ЛЧ идти в клуб играющий в ЛК, и то не факт, что будут там играть
+4
-3
+1
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Заяцволк
Ответ Yuranich92
Савич то дно? Полузащитников сильнее Савича в этом Ювентусе в принципе нет.
Просто я видел не так много его матчей, но в увиденных он реально был худшим на поле ) Это 3 матча на ЧМ, в последнем его даже заменили, просто стыд, ещё с Ювентусом осенью, когда он подарил гол сопернику, ещё в еврокубках какие-то видел, просто безнадёга. Да, Ровелла уже сейчас лучше
+1
0
+1
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Islam Gasanov
Что за дичь? А как же омоложение состава и экономия на зп? Не понимаю логику Юве
0
0
0
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Футбол, хоккей итд
Я так понял, что Милинковича хочет подписать Юве, а Савича Милан.
0
0
0
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Eziiko
Ответ angliiskiilion
зачем из клуба играющего в ЛЧ идти в клуб играющий в ЛК, и то не факт, что будут там играть
Может потому что через год Лацио займёт свое почетное место в ЛЕ,а то и в ЛК
+2
-2
0
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alexmixer9
Ответ Eziiko
Может потому что через год Лацио займёт свое почетное место в ЛЕ,а то и в ЛК
Так через год юве займёт серию Б
Если не по административным причинам, то с максимкой точно
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Juve164
Ответ Islam Gasanov
Что за дичь? А как же омоложение состава и экономия на зп? Не понимаю логику Юве
Омоложение при Аллегри?
0
0
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Yuranich92
Ответ Заяцволк
Там наши бьянконерцы любят говорить, что мол если продадут Кьезу и Влаховича, то клуб распишется в отсутствии амбиций, и примет статус середняка. На самом деле конечно же нет, этих двоих спокойно можно отправлять. А вот если продать Ровеллу и Фаджоли, тогда да, ни о каких перспективах говорить не придётся. Тем более если их заменить таким дном, как этот Савич
Савич то дно? Полузащитников сильнее Савича в этом Ювентусе в принципе нет.
0
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