«Ювентус» попробует подписать Милинковича-Савича, если не продлит контракт с Рабьо

«Ювентус» интересуется Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, если туринцам не удастся продлить контракт с , они попробуют приобрести хавбека « ».

Ключом к трансферу может стать полузащитник Николо Ровелла. 21-летний игрок, проведший сезон в аренде в «Монце», нравится главному тренеру римлян , и потому « » может включить его в сделку.

провел 36 матчей в Серии А в сезоне-2022/23 и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.