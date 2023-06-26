«МЮ» готов обсудить с Рабьо зарплату и комиссию для его матери. «Юве» уговаривает хавбека остаться

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Адриен Рабьо Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать Адриена Рабьо, но «Ювентус» пытается удержать игрока.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» надеются, что Рабьо отклонит предложение «Манчестер Юнайтед» и согласится подписать новый контракт. В последние дни игроку часто звонят главный тренер Массимилиано Аллегри, некоторые партнеры по «Ювентусу» и спортивный директор Джованни Манна.

Подписание нового контракта с Рабьо – один из приоритетов «Ювентуса» на лето. В последние дни уверенность клуба в успешном завершении переговоров росла, но Адриен так и не дал окончательного согласия, так как все еще надеется на предложение от английского топ-клуба, которое устроит его.

Теперь «Ман Юнайтед» готов обсудить с Рабьо размер зарплаты, а также комиссию для его матери.

Сегодня ночью The Athletic сообщил о контактах между «МЮ» и представителями француза.

В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.

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20 комментариев

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Красный чай
Не с Рабьо а с его мамой, а он пока в коридоре подождёт.
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damondiamond
Вероник, сделай все, чтобы этот переход не состоялся!
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avcgloronalduMU
это пипец, мю скатился, этого неженку брать в апл, ещё и с мамашей
+12
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Второй эксперт
У хороших французских игроков этим летом мамы решают
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Dm Kznts
его мамаша Мёрто просто нагнёт.
Вступать в переговоры с матёрым окружением Рабьё может только опытнейший спортдир но никак не чел попавший на эту должность по какому то недоразумению ))
+4
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Любезный Коссутий
не надо, пожалуйста 🙏🏻
он предан Юве - не разрушайте этот союз
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Любезный Коссутий
Ответ jzx
В центре у МЮ куча народу играет, куда им еще? Может для начала продать кого нибудь попробуют? Каземиро, Бруно, Эриксен, Фред, Мактомини, ВДБ и что там с Забитцером, кто знает?
Забитцер уходит
Фред, Мак, ВДБ га продажу
+3
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Ramiz Tamazanov
нашли кого уговаривать... ужас. Один сезон провел нормально всего то..
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Cheldon
Ответ Dm Kznts
его мамаша Мёрто просто нагнёт. Вступать в переговоры с матёрым окружением Рабьё может только опытнейший спортдир но никак не чел попавший на эту должность по какому то недоразумению ))
Кот Матроскин бы смог, но они ему не звонили, в Простоквашино :)
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RedDevil1909
Ответ Alexander Yavriantz
Может к карьерному пику ментально повзрослел? Учитывая его последний сезон. К тому же его берут не в основу, а чтобы усилить ротацию. Для основы хотят Маунта/мб Кайседо.
проще Фреда оставить
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mufc05
Когда он уже карьеру закончит чтоб каждое ТО не появлялись новости что его хочет МЮ
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SopTecret
Ответ Красный чай
Не с Рабьо а с его мамой, а он пока в коридоре подождёт.
мало было погба в команде два раза, что ли
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Jafarello
Вот я никогда не работал спортивным директором в никаком клубе мира. Никакого опыта в этом деле нет. В HR даже не работал) Но даже я понимаю, что Рабьо ужасное приобретение. Токсичный, несколько сезонов был обузой в клубе (в этом соглашусь был неплох, но там 80% игроков были ужасны), большой риск, что не приживется в апл. Вот зачем его покупать?
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mars
Возвращение легендарной мамы Рабьо. Про шамана Погба почему-то давно не слышно
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Руслан Узденов
Ни разу не болельщик Маню, но Рабью изменился - прошлый сезон топовый, на ЧМ был одним из лучших. Парень может усилить команду.
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DenJD
Так Ювентус сам выставлял его на трансфер чуть ли не через год после приобретения. Разве нет?
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Pavelaznaurov
Сильный сезон провел перед подписанием нового контракта——дальше по схеме —— зато маман снова при деньгах
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Святослав Федорович
Ответ Alexander Yavriantz
Может к карьерному пику ментально повзрослел? Учитывая его последний сезон. К тому же его берут не в основу, а чтобы усилить ротацию. Для основы хотят Маунта/мб Кайседо.
в ротации он будет с мамой на пару плакать уже через пару месяцев
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