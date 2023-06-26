«МЮ» готов обсудить с Рабьо зарплату и комиссию для его матери. «Юве» уговаривает хавбека остаться
«Манчестер Юнайтед» может подписать Адриена Рабьо, но «Ювентус» пытается удержать игрока.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» надеются, что Рабьо отклонит предложение «Манчестер Юнайтед» и согласится подписать новый контракт. В последние дни игроку часто звонят главный тренер Массимилиано Аллегри, некоторые партнеры по «Ювентусу» и спортивный директор Джованни Манна.
Подписание нового контракта с Рабьо – один из приоритетов «Ювентуса» на лето. В последние дни уверенность клуба в успешном завершении переговоров росла, но Адриен так и не дал окончательного согласия, так как все еще надеется на предложение от английского топ-клуба, которое устроит его.
Теперь «Ман Юнайтед» готов обсудить с Рабьо размер зарплаты, а также комиссию для его матери.
Сегодня ночью The Athletic сообщил о контактах между «МЮ» и представителями француза.
В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.
Вступать в переговоры с матёрым окружением Рабьё может только опытнейший спортдир но никак не чел попавший на эту должность по какому то недоразумению ))
он предан Юве - не разрушайте этот союз
Фред, Мак, ВДБ га продажу