«МЮ» готов обсудить с Рабьо зарплату и комиссию для его матери. «Юве» уговаривает хавбека остаться

«Манчестер Юнайтед» может подписать Адриена Рабьо, но «Ювентус» пытается удержать игрока.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в « » надеются, что Рабьо отклонит предложение « » и согласится подписать новый контракт. В последние дни игроку часто звонят главный тренер , некоторые партнеры по «Ювентусу» и спортивный директор Джованни Манна.

Подписание нового контракта с Рабьо – один из приоритетов «Ювентуса» на лето. В последние дни уверенность клуба в успешном завершении переговоров росла, но так и не дал окончательного согласия, так как все еще надеется на предложение от английского топ-клуба, которое устроит его.

Теперь «Ман Юнайтед» готов обсудить с Рабьо размер зарплаты, а также комиссию для его матери.

Сегодня ночью The Athletic сообщил о контактах между «МЮ» и представителями француза.

В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.