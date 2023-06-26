Рабьо и «Ювентус» согласовали новый контракт. Зарплата – 7 млн евро в год (CdS)

Теги Ювентус серия А Италия Адриен Рабьо деньги Футбол

«Ювентус» убедил Адриена Рабьо подписать новый контракт с клубом.

Представители клуба договорились с матерью полузащитника об условиях нового соглашения, утверждает Corriere dello Sport.

Учитывая, что срок его действующего контракта истекает 30 июня, Рабьо изучил все возможные варианты, но в итоге решил остаться в «Ювентусе». Как отмечается, видеть Адриена в команде на следующий сезон очень хотел Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» предложил Рабьо контракт с зарплатой 7 млн евро в год. Игрока это предложение убедило, и он согласился подписать новый контракт.

Ранее появилась информация о том, что с представителями полузащитника связался «Манчестер Юнайтед». Писали, что английский клуб готов обсудить с Рабьо зарплату и комиссию для его матери.

В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.

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29 комментариев

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Мистер Уайт
Неправильный заголовок. Нужно так: "Мама Рабьо и Ювентус согласовали новый контракт".
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maximilian_15
И норм! Не нужен он в МЮ.
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red hikkikomori
Ювентус выручает)
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munchen_fest
Ответ maximilian_15
И норм! Не нужен он в МЮ.
да я сомневаюсь что МЮ реально претендовал на него. Если изучить источники которые вбрасывали об интересе МЮ - то они все или итальянские или французские, что скорее всего говорило о набросе от агентов Рабьо, чтоб выбить контракт от Юве.
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Juve164
Если подписывать каждый раз на год, то будет толк
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Манковский
Спасибо Рабиочихе, маме Рабиота.
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Футбол, хоккей итд
Хорошо, что сумели продлить контракт. Как-бы то не было, Рабьо - это усиление, со всеми вытекающимися последствиями.
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Левая бровь Анчелотти
Посмотрим, что из этого получится. Вообще непонятно, как Рабьо будет играть после продления контракта. А вот то, что сумели договориться с мамой Рабьо, это неожиданно)
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Абдула Магомедсаидов
Больше половины контракта непонятно чем будет заниматся, а уже по его истечении начнет потеть
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juveforzajuve
Ответ Juve164
Ну и не нужно с ним разговаривать. Не нужен Рабьо клубу, как и нынешний тренер. Ничего в нём нет.
Я тоже так считаю. Рабьо от силы стоит 3 млн/год
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Bryan
Значит, Фратеззи мимо. Жаль.
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Juve164
Ответ juveforzajuve
Они без коммисионных даже не будут разговаривать.
Ну и не нужно с ним разговаривать. Не нужен Рабьо клубу, как и нынешний тренер. Ничего в нём нет.
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juveforzajuve
Ответ Juve164
А здесь ничего не сказано про комиссионные вроде. Но я б дал только зп и всё. Нет - на выход. Не видно очереди за ним, один уже бриллиант такой был.
Они без коммисионных даже не будут разговаривать.
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Juve164
Ответ juveforzajuve
И каждый год платить комиссионные?) Они будет только рады
А здесь ничего не сказано про комиссионные вроде. Но я б дал только зп и всё. Нет - на выход. Не видно очереди за ним, один уже бриллиант такой был.
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juveforzajuve
Ответ Juve164
Если подписывать каждый раз на год, то будет толк
И каждый год платить комиссионные?) Они будет только рады
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savik-A.M.
Ответ Алексей Фирстов
Рабьо переоцененный игрок!
Абсолютно лучший игрок сезон в Юве , и один из лучших на ЧМ в составе финалиста
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уркунде
Ответ Абдула Магомедсаидов
Больше половины контракта непонятно чем будет заниматся, а уже по его истечении начнет потеть
Полгода что-ли?
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Juve164
Ответ juveforzajuve
Я тоже так считаю. Рабьо от силы стоит 3 млн/год
Да по мне он вообще ничего не стоит. Вроде всё при нём, но нет ни одного развитого до топ-уровня скилла. Всего по чуть-чуть, но не выше среднего
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Tvadik07 Tokmakov
Ответ Bryan
Значит, Фратеззи мимо. Жаль.
Кажись он и так мимо был
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ForzaGandzasar
Отличная новость для Юве. Надеюсь, что от этого не станут отказаться от Милинковича-Савича
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juveforzajuve
Сложно сказать. Вроде последний сезон отыграл здорово, задорно, но возможно, только в сравнении со многими другими. Но даже после этих хороших игр, как мне кажется 7 млн многовато для него, да ещё и комиссионные есть
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vel
слишком много для туповатого, прямолинейного бокс-ту-бокса..
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Juve-61
Во благо!
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sersan
Хорошая новость для Юве!
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