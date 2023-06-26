Рабьо и «Ювентус» согласовали новый контракт. Зарплата – 7 млн евро в год (CdS)

«Ювентус» убедил Адриена Рабьо подписать новый контракт с клубом.

Представители клуба договорились с матерью полузащитника об условиях нового соглашения, утверждает Corriere dello Sport.

Учитывая, что срок его действующего контракта истекает 30 июня, Рабьо изучил все возможные варианты, но в итоге решил остаться в « ». Как отмечается, видеть в команде на следующий сезон очень хотел Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» предложил Рабьо контракт с зарплатой 7 млн евро в год. Игрока это предложение убедило, и он согласился подписать новый контракт.

Ранее появилась информация о том, что с представителями полузащитника связался «Манчестер Юнайтед». Писали, что английский клуб готов обсудить с Рабьо зарплату и комиссию для его матери.

В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.