Рабьо и «Ювентус» согласовали новый контракт. Зарплата – 7 млн евро в год (CdS)
«Ювентус» убедил Адриена Рабьо подписать новый контракт с клубом.
Представители клуба договорились с матерью полузащитника об условиях нового соглашения, утверждает Corriere dello Sport.
Учитывая, что срок его действующего контракта истекает 30 июня, Рабьо изучил все возможные варианты, но в итоге решил остаться в «Ювентусе». Как отмечается, видеть Адриена в команде на следующий сезон очень хотел Массимилиано Аллегри.
«Ювентус» предложил Рабьо контракт с зарплатой 7 млн евро в год. Игрока это предложение убедило, и он согласился подписать новый контракт.
Ранее появилась информация о том, что с представителями полузащитника связался «Манчестер Юнайтед». Писали, что английский клуб готов обсудить с Рабьо зарплату и комиссию для его матери.
В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Полную статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.
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