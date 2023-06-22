Лукаку отклонил новое предложение из Саудовской Аравии на 30 млн евро в год. Форвард хочет остаться в «Интере» и не рассматривает переход в «Милан»
Ромелу Лукаку отклонил новое предложение из Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что нападающий «Челси» не стал подписывать контракт с саудовским клубом на сумму 25 миллионов евро в год.
По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата, предлагаемая игроку по новому контракту, была увеличена до 30 миллионов евро, а длительность соглашения продлена на сезон. Это не повлияло на желание Ромелу остаться в Европе.
Лукаку считает отъезд в Саудовскую Аравию в возрасте 30 лет преждевременным и хочет играть в европейских топ-лигах как минимум до завершения ЧМ-2026.
Отмечается, что форвард хочет остаться в «Интере», где провел прошлый сезон на правах аренды. Вариант с переходом в «Милан» ни он, ни его окружение в настоящее время не рассматривают.
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