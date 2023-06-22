Лукаку отклонил новое предложение из Саудовской Аравии на 30 млн евро в год. Форвард хочет остаться в «Интере» и не рассматривает переход в «Милан»

Теги Интер Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку отклонил новое предложение из Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что нападающий «Челси» не стал подписывать контракт с саудовским клубом на сумму 25 миллионов евро в год.

По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата, предлагаемая игроку по новому контракту, была увеличена до 30 миллионов евро, а длительность соглашения продлена на сезон. Это не повлияло на желание Ромелу остаться в Европе.

Лукаку считает отъезд в Саудовскую Аравию в возрасте 30 лет преждевременным и хочет играть в европейских топ-лигах как минимум до завершения ЧМ-2026.

Отмечается, что форвард хочет остаться в «Интере», где провел прошлый сезон на правах аренды. Вариант с переходом в «Милан» ни он, ни его окружение в настоящее время не рассматривают.

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46 комментариев

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окечуква
У Лукаку есть амбиции, вне зависимости от клубных сложных ситуаций, конкретно это его решение вызывает уважение
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Манковский
Чёрный Занетти.
+7
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DolJun
лол, если так дальше пойдет лукаку закончит в резервной команде челси)
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LaffyTaffy
Ответ Манковский
Чёрный Занетти.
Так Хавьера еще не оскорбляли(
+5
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deadjoker
Ну вот пусть и ищет бабло на собственный выкуп. :))
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i love it
Ответ Kipriot
Всех, кроме интера )
а против порту,против лацио , против сассуоло кто тащил?кто забил единственный мяч в ворота наполи в меньшинстве? хотя кому рассказываю ты вообще матчи интера кроме финала лч смотрел?
+3
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Direct free kick
Ответ Манковский
Чёрный Занетти.
Чёрный Обафеми Мартинс
+2
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Kipriot
Ответ i love it
эх все его тут унижают увидим его в следующем сезоне думаю будет играть за интер и тащить в лч и в сериа а
Всех, кроме интера )
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Sanan1908
Если он и правда так сильно любит и привык к Интеру. То большой респект ему
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градус ненависти
Каким бы говнистым он ни был по отношению к Челси, очевидно что у него есть именно спортивные амбиции
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Kipriot
Ответ DolJun
лол, если так дальше пойдет лукаку закончит в резервной команде челси)
Да и там лучше не давать играть, ноль уважения к нему
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i love it
Ответ окечуква
У Лукаку есть амбиции, вне зависимости от клубных сложных ситуаций, конкретно это его решение вызывает уважение
плюс
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Этот Райола хочет денег
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Крутой ЦЗ Сити. Хорошо, что остался
Легенда. Вписал себя золотыми буквами в историю МанСити. Надеюсь ему дали подержать кубок ЛЧ)
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Etcetera
Чувствую следующим клубом Лукаку будет Страсбур)))
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Direct free kick
Чёрный Обафеми Мартинс
Скорей толстый)
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Pashen_23
А Лукаку для начала не хочет вспомнить что он Челси принадлежит ?) хочет он ))
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Under
а с Челси уже договорились, что прям контракт подписывать собрались?
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Мақсат Алдаш
Molodets
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igls54
Пока за третью ногу не добавят ещё 10 лямов, шейхи могут утереться
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Жирный Лукаку
Ответ Under
а с Челси уже договорились, что прям контракт подписывать собрались?
Саудовцы оценили его в 60 млн фунтов – Челси там слюни пускает уже)
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Акира_1
Лукака будет также Челси в любви признаваться, когда трансферное окно будет закрываться, а Интер так и не найдёт деньги на трансфер. Это же очевидно.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Этот Райола хочет денег
Легенда. Вписал себя золотыми буквами в историю МанСити. Надеюсь ему дали подержать кубок ЛЧ)
Я бы на месте шейхов дал бы ему долю в нефтесекторе ОАЭ в 0,5 процентов, несколько Пентахусов в Дубае с видом на небоскрёбы и гарем красоток со всего мира 😎
+3
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Kipriot
Ответ i love it
а против порту,против лацио , против сассуоло кто тащил?кто забил единственный мяч в ворота наполи в меньшинстве? хотя кому рассказываю ты вообще матчи интера кроме финала лч смотрел?
Я смотрел, но что это значит для болельщика не болеющего за интер, если он в самый важный момент не забивает! Ещё и мешает забить. Единственный гол в меньшинстве, только денег принёс тем, кто ставил на обе забьют и тотал больше.
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Акира_1
Ответ headmaster
А Интер этого хочет?) По факту, ужасный балласт на балансе Челси. И никак не избавиться!
Конечно хочет. Такой преданный игрок. Пофиг, что травмат и портит кучу моментов, но ведь любит Интер.
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hiper26
Ладно тебе Лукаку, стадион то тот же:)
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