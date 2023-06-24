«Милан» связался с Лукаку и «Челси», чтобы обсудить трансфер. «Синие» хотят 40 млн евро

«Милан» хочет подписать форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport пишет, что итальянский клуб связался с «Челси», чтобы обсудить трансфер, и подготовил предложение по 30-летнему бельгийцу.

«Челси» хотят получить около 40 миллионов евро за Лукаку. У форварда, выступавшего за «Интер» в прошлом сезоне, также есть предложение от «Аль-Хилаля» из Саудовской Аравии с зарплатой 30 млн евро за сезон.