«Милан» связался с Лукаку и «Челси», чтобы обсудить трансфер. «Синие» хотят 40 млн евро

Теги Интер Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Милан» хочет подписать форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport пишет, что итальянский клуб связался с «Челси», чтобы обсудить трансфер, и подготовил предложение по 30-летнему бельгийцу.

«Челси» хотят получить около 40 миллионов евро за Лукаку. У форварда, выступавшего за «Интер» в прошлом сезоне, также есть предложение от «Аль-Хилаля» из Саудовской Аравии с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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14 комментариев

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Born is the King
Если не фейк лучший для Лукаки. Все равно картон его не сможет купить,а в аренду Челси не отдаст
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deadjoker
Болельщики Интера его еще за прошлый раз не простили :))
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Dovran Soyunov
Смело говорю сбитый лётчик!!!Ситуация как с Игуаином будет,короче деньги на ветер...(((
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wadwill13
Ответ deadjoker
Болельщики Интера его еще за прошлый раз не простили :))
единственное в истории кого не прощали через десятки лет это Фигу в Барселоне. при чем когда спрашиваешь болельщ юиков почему то отвечают что фигу должен был сам выплатить 20 млн штрафа чтобы не переходить в реал. знают что игрока обманули но ненавидят все равно за это. смешно но факты- кто был в Каталонии не дадут соврать... а остальные... ну чуточку не любят игуаина но в основном всем пофиг на переходы. даже тот же Луи энрике- воспитание реала и 5 лет играл за реал и ничего страшного что в 95 перешёл в стан врага))) комедия. тот же быстров - все знают что его продажи чтобы получить бабки без ведома игрока так как по контракту с зенитом он не имел права голоса при продаже) но все равно в Питере его за переход ненавидят))) не фанаты а фантики- но это же другое))
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Сурхай Лукманов
Руководство Милана просто дебилы
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Зубы Дзюбы
Больше нападающих нет? Что за мутные схемы
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Вадим Белозёров
Как бы не хейтели Лукаку вполне себе для Милана трансфер
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Любезный Коссутий
ну да, Тюрама прос рали, нужно подобрать то, что плохо лежит 🤦‍♂️
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avcgloronalduMU
странные, за маунта под 60, а тут всего 40)
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Андрюха с района
Лукаку хочет только в Интере играть)
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Cristiano Ronaldo
Прекрасный форвард! Он усилит Милан и будет основным!
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Sergeev55
Пару-тройку сезонов в Милане и может к саудитам ехать, пенсию зарабатывать!
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rigobersong
Ответ deadjoker
Болельщики Интера его еще за прошлый раз не простили :))
Что за дурацкок мнение в последнее время, что переход из Интера в Милан и в другую сторону это предстельство?:) Клубы всегда лояльны друг другу были, стычек каких-то между болельщиками не наблюдалось, и давно их называют кузенами. Только на спортсе кто-то постоянно набрасывает про какую-то вражду, Интер сам не стал выкупать Лукаку из-за цены, а подписал бесплатного Тюрама, т.к. тот еще и моложе:)
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