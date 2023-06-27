«МЮ» повысил прогноз годового дохода до 630-640 млн фунтов и прибыли до 140-150 млн

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» улучшил свой финансовый прогноз.

Английский клуб повысил свои прогнозы по выручке и прибыли за год, сделав ставку на высокие коммерческие доходы и доходы от матчей.

«Юнайтед» ожидает годовой доход в размере от 630 млн фунтов до 640 млн фунтов, ранее прогнозировался доход в размере от 590 млн фунтов до 610 млн.

Манкунианцы также скорректировали сумму прогнозируемой прибыли – ранее ожидалось, что она составит от 125 до 140 миллионов фунтов, сейчас – 140-150 миллионов. 

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4 комментария

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Нефанатик
Кто то повышает доход, а МЮ повышает прогноз на доход))
+4
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Marcus-light
Я должен смотрел эту серию Наследников. Ври больше, чтобы продать подороже
+2
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#SharkTeam
)) Глейзеры могли хотя бы в какую-нибудь газету занести, а не сами писать
+1
-1
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therealgreenman
Да продайте вы уже клуб, изверги жадные…
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