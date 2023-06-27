«МЮ» повысил прогноз годового дохода до 630-640 млн фунтов и прибыли до 140-150 млн

«Манчестер Юнайтед» улучшил свой финансовый прогноз.

Английский клуб повысил свои прогнозы по выручке и прибыли за год, сделав ставку на высокие коммерческие доходы и доходы от матчей.

« » ожидает годовой доход в размере от 630 млн фунтов до 640 млн фунтов, ранее прогнозировался доход в размере от 590 млн фунтов до 610 млн.

Манкунианцы также скорректировали сумму прогнозируемой прибыли – ранее ожидалось, что она составит от 125 до 140 миллионов фунтов, сейчас – 140-150 миллионов.