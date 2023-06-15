«МЮ» и катарский шейх обсуждают начало эксклюзивных переговоров о сделке на 6 млрд долларов. Новое предложение от Рэтклиффа могло бы помешать этому

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Малкольм Глейзер Глейзеры Джоэл Глейзер деньги Джим Рэтклифф Футбол

У катарского шейха больше шансов приобрести «Манчестер Юнайтед», чем у Джима Рэтклиффа.

Как сообщает Reuters, семья Глейзеров, владеющая клубом, и Джасим бин Хамад Аль Тани обсуждают введение периода эксклюзивности, во время которого хозяева «МЮ» смогут вести переговоры о заключении сделки на более чем 6 млрд долларов исключительно с шейхом и его инвестиционной группой.

Утверждается, что Глейзеры более благосклонно настроены по отношению к предложению с Ближнего Востока, нежели к тому, что предлагает британский предприниматель Джим Рэтклифф. При этом у главы INEOS пока есть возможность помешать запуску эксклюзивного процесса переговоров при помощи нового предложения.

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18 комментариев

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Master Slova
как же Глейзеры греют двух гоев
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damondiamond
ничего, наступит момент, когда паразиты Глейзеры ливнут
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Артем Мицкий
Блин дотянут эти Глейзеры.....
Что в это трансферное окно не успеем усилить и новую кровь влить в состав(
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Руслан Батыров
Это всё лирика , в самом Катаре пресса уже во всю пишет что сделка уже совершена, остались нюансы и скоро объявят о продаже. Всё 6 ярдов говорят отдали + все долги.
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Lazizbek Gulyamov
А ведь говорили что Юнайтед не команда шейхов
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Ярый ненавистник
Ответ DolJun
зачем, глейзеры нормально справляются
Все болельщики 19 других клубов апл активно одобряют деятельность Глейзеров👍
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Crocodildo
Пока они будут торговаться, трансферное окно пройдёт и придётся, в очередной раз, покупать заурядных (не всегда) игроков по оверпрайсу... надеюсь что я ошибаюсь
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Ilia Ashirov
Ответ DolJun
зачем, глейзеры нормально справляются
Ахахахахахахаха
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1CEMAN
Ответ DolJun
зачем, глейзеры нормально справляются
мы-то знаем кто лучший босс клуба
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Проснулись, эту новость уже опровергнуть успели практически сразу же
вроде рейтер.
они всегда инфу проверяют...
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
вроде рейтер. они всегда инфу проверяют...
Бен Джейкобс и Саймон Стоун из БиБиСи - опровергли
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Wayne Gretzky 99
Ответ Артем Мицкий
Блин дотянут эти Глейзеры..... Что в это трансферное окно не успеем усилить и новую кровь влить в состав(
Не успеем….Ты и тен Хаг не успеете? Ты набери Глейзерам, поясни что да как.
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Great ManUtd
Ответ Wayne Gretzky 99
Не успеем….Ты и тен Хаг не успеете? Ты набери Глейзерам, поясни что да как.
Да, именно он и Тен Хаг.
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1CEMAN
Ответ Wayne Gretzky 99
Не успеем….Ты и тен Хаг не успеете? Ты набери Глейзерам, поясни что да как.
Да *nordic_gamer*
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Dm Kznts
Ответ Руслан Батыров
Это всё лирика , в самом Катаре пресса уже во всю пишет что сделка уже совершена, остались нюансы и скоро объявят о продаже. Всё 6 ярдов говорят отдали + все долги.
Рио тоже там что то вбросил на эту тему
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Руслан Батыров
Ответ Dm Kznts
Рио тоже там что то вбросил на эту тему
Так то было понятно что Катарцы заплатят , бабла у них нереально много . 6 ярдов для них "карманные деньги"
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