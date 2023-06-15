«МЮ» и катарский шейх обсуждают начало эксклюзивных переговоров о сделке на 6 млрд долларов. Новое предложение от Рэтклиффа могло бы помешать этому

У катарского шейха больше шансов приобрести «Манчестер Юнайтед», чем у Джима Рэтклиффа.

Как сообщает Reuters, семья Глейзеров, владеющая клубом, и Джасим бин Хамад Аль Тани обсуждают введение периода эксклюзивности, во время которого хозяева « » смогут вести переговоры о заключении сделки на более чем 6 млрд долларов исключительно с шейхом и его инвестиционной группой.

Утверждается, что более благосклонно настроены по отношению к предложению с Ближнего Востока, нежели к тому, что предлагает британский предприниматель . При этом у главы INEOS пока есть возможность помешать запуску эксклюзивного процесса переговоров при помощи нового предложения.