Умяров восстановился после травмы плюсневой кости: «Все в прошлом, надеюсь – медосмотр прошел хорошо. Тяжелые полгода, хочется поскорее выйти на поле»

Наиль Умяров считает, что полнстью восстановился после травмы.

не играл с октября прошлого года из-за травмы плюсневой кости. В марте полузащитник «Спартака» перенес операцию, восстановление после которой должно было занять около 3 месяцев.

«Пропустил всю вторую часть прошлого сезона. Медобследование прошло хорошо, травма, надеюсь, в прошлом. На сборах, думаю, буду начинать тренироваться с командой. Полное восстановление? Хотелось бы сказать, что да.

Сейчас ничего не беспокоит. Единственное, что тренировался без команды две недели. Хочется поскорее выйти на поле. Это были тяжелые полгода, на каждом этапе думал о разном – сначала были одни сроки, в Дубае поняли, что нужна операция. Было много этапов и много мыслей. Не закиснуть помогали семья, близкие.

Во время любого матча хотелось выйти на поле. Когда пропускаешь даже неделю или две, это все равно сказывается на состоянии, а когда пропускаешь полгода, втройне тяжелее», – сказал полузащитник « ».