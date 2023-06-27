Умяров восстановился после травмы плюсневой кости: «Все в прошлом, надеюсь – медосмотр прошел хорошо. Тяжелые полгода, хочется поскорее выйти на поле»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Р-Спорт Наиль Умяров Здоровье Футбол

Наиль Умяров считает, что полнстью восстановился после травмы.

Умяров не играл с октября прошлого года из-за травмы плюсневой кости. В марте полузащитник «Спартака» перенес операцию, восстановление после которой должно было занять около 3 месяцев.

«Пропустил всю вторую часть прошлого сезона. Медобследование прошло хорошо, травма, надеюсь, в прошлом. На сборах, думаю, буду начинать тренироваться с командой. Полное восстановление? Хотелось бы сказать, что да.

Сейчас ничего не беспокоит. Единственное, что тренировался без команды две недели. Хочется поскорее выйти на поле. Это были тяжелые полгода, на каждом этапе думал о разном – сначала были одни сроки, в Дубае поняли, что нужна операция. Было много этапов и много мыслей. Не закиснуть помогали семья, близкие.

Во время любого матча хотелось выйти на поле. Когда пропускаешь даже неделю или две, это все равно сказывается на состоянии, а когда пропускаешь полгода, втройне тяжелее», – сказал полузащитник «Спартака».

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paratruper17
Молодец, Наиль! Набирай форму!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Надеюсь будешь играть как весной 2022, когда был лучшим центральным полузащитником в команде, а не летом/осенью 2022, когда был худшим центральным полузащитником в команде.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Круглов
Вы знаете, сколько Умярову лет? (с) Шалимов.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S<>M
Удачи и без травм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Хорошая новость, здоровья и удачи!
Ждём отличной игры!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Наиль давай главное без травм ❤️❤️❤️❤️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Интересно, почему в основу взяли его, а не более сильного Глушенкова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Удачи, Наиль!!! Набирай форму и на поле!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
удачи! ждем на хорошем уровне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
это хорошо, но Литвинов уже занял место накрепко, не придётся ли в Крылья в аренду уходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Филипп Юзбашев
Провал второй части сезона, в том числе, связываю с его отсутствием.
Нет, потому как он играл в первой части - был совсем не помощник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Филипп Юзбашев
Провал второй части сезона, в том числе, связываю с его отсутствием.
Провал второй части связан с неправильными действиями зимой.
1. Команду раньше времени вывели на пик формы.
2. Не знаю что с ними делали, но физики на весь матч хватало с лихвой, а вот свежести в рывках, ускорениях и молниеносных принятий решения не было. Из-за этого много лишних и курьезных мячей получили (3 матча с Уралом, Динамо, Оренбург, Ростов) это все из-за этого.
Надеюсь учтут свои ошибки и проведут работу над ними.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Кино Музыка
Интересно, почему в основу взяли его, а не более сильного Глушенкова.
глушенков обижен на спартак и хотел уйти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий