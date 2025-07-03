Товарищеские матчи. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Рубин» сыграет с «Енисеем»
«Зенит» сыграет дома с «Динамо» Махачкала в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
Москва, «Лужники»
база «Рубина»
«Рубин» – «Енисей» – 17:30
Санкт-Петербург, стадион «Смена»
«Зенит» – «Динамо» Махачкала – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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