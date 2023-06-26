Форвард «Динамо» Гладышев перенес операцию на носовой перегородке. Он начал предсезонку по индивидуальной программе

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Р-Спорт Здоровье Ярослав Гладышев Футбол

Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев перенес операцию на носовой перегородке.

В понедельник игроки «Динамо» вышли из отпуска и начали предсезонную подготовку.

«Первую неделю индивидуально будет заниматься Ярослав Гладышев, так как у него по окончании сезона была проведена операция. У него была искривленная перегородка носа. Ему сделали операцию через два дня после прилета из Оренбурга. План его индивидуальной подготовки был сдвинут из-за этого, ему нужно втянуться.

По первым ощущениям и взглядам, все позитивно. Могу сказать, что на данный момент ребята все здоровы, со стороны сердечно-сосудистой системы тоже все нормально. Они готовы к выполнению той работы, которую им предложит тренерский штаб. Мы в том году практически на неделю раньше начинали, никого это не беспокоило.

У ребят были полноценные дни отдыха, индивидуальные планы подготовки, также втягивающие тренировки. Того времени, что прошло, вполне достаточно для восстановления», – сообщил врач «Динамо» Александр Родионов.

В прошедшем сезоне Гладышев провел в составе «Динамо» 26 матчей в Мир РПЛ, забив 5 голов. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.

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2 комментария

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Dinamik1
Здоровья и успеха в новом сезоне.
+4
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+4
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Griezmann_Ufa
ну Ярик удачи тебе и без травм!
0
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