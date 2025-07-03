  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Брешия» официально исключена из соревнований: клуб не получил лицензию на сезон-2025/26 в Серии С
14

«Брешия» официально исключена из соревнований: клуб не получил лицензию на сезон-2025/26 в Серии С

«Брешия» официально исключена из профессиональных футбольных лиг Италии.

Ранее сообщалось, что владеющий клубом Массимо Челлино не захотел внести на счет 3 млн евро, необходимые для погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками. Команда отправится в любительскую лигу после объявления банкротом.

Федерация футбола Италии официально подтвердила, что «Брешия» не получила лицензию на участие в Серии C в сезоне-2025/26.

Среди проблем клуба, перечисленных в пресс-релизе федерации, указаны: неуплата долгов в размере 1,1 млн евро лиге, которые должны были быть выплачены в январе; неуплата заработной платы сотрудникам, включая игроков, тренеров и персонал клуба за март и апрель 2025 года; а также ряд других финансовых и административных недостатков.

«Брешия» вылетела из Серии B в конце минувшего сезона. Клуб, основанный в 1911 году, в общей сложности провел 23 сезона в высшем дивизионе. В последний раз команда выступала в Серии А в сезоне-2019/20.

Баджо, Пирло, Пеп, Гамшик – как же много звезд играло за «Брешию» до банкротства

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?20347 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Италии
logoсерия А Италия
logoБрешия
logoД2 Италия
деньги
Федерация футбола Италии
logoД3 Италия
кризис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Брешия» умерла. Бывший клуб Пирло и Баджо загнулся из-за токсичного владельца
9110 июня, 06:10
«Брешию» объявят банкротом и исключат из профессиональных лиг Италии. Владелец Челлино не внес 3 млн евро на погашение задолженности по зарплатам
76 июня, 16:38
Главные новости
«Глупости не комментирую». Медведев о том, что убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо»
720 минут назад
Клопп о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Я убит горем. Должен быть более важный замысел, но я его не вижу! Все мои мысли и молитвы с семьей, друзьями и всеми, кто их любил»
1632 минуты назад
«Фейеноорд» предложил 15 млн евро за Угальде. «Спартак» не воспринял сумму всерьез и хочет сохранить форварда («Mash на спорте»)
737 минут назад
Лаутаро и Чалханоглу созвонились, чтобы обсудить конфликт после вылета с КЧМ, но не помирились окончательно. Киву выступает медиатором (GdS)
948 минут назад
«Спартак» активно ищет нападающего на замену Угальде. Костариканца хочет купить «Фейеноорд» («СЭ»)
37сегодня, 12:27
«Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по Угальде. Форвард не против вернуться в Эредивизи, сделка не исключена (Voetbal International)
33сегодня, 12:13
«Мир футбола стал беднее». УЕФА, «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Милан», «Интер», «МЮ», «Сити», «Спортинг», «Порту» и другие клубы выразили соболезнования в связи со смертью Жоты
24сегодня, 11:59
Глава правления «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Сам форвард хочет к бело-голубым (Иван Карпов)
117сегодня, 11:29
Карпин об инвестициях в клубы: «Не вижу выхлопа с точки зрения бизнеса. Нужно быть энтузиастом – Галицкий теряет деньги, но это хобби, ему нравится, жить без этого не может, наверное»
41сегодня, 11:20
Жиру о переходе в «Лилль»: «Стиль игры в МЛС не совсем подходил мне. Возвращение во Францию спустя 13 лет – это вызов, я готов его принять»
16сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Жота перенес операцию на легких, врачи рекомендовали ему не летать. Форвард «Ливерпуля» ехал в Сантандер, чтобы на пароме вернуться в Великобританию (CNN Portugal)
2 минуты назад
Ловчев о «Спартаке»: «В усилении нуждается защита, чтобы им при каждом втором штрафном или угловом не забивали. Бабича можно оставить, остальные игроки обороны слабенькие»
13 минуты назад
Директор «СКА Хабаровск» о желании Ларионова возглавить клуб: «Это великий хоккеист, хороший тренер. Но чтобы он пошел в футбол – это из области фантастики»
121 минуту назад
Харлачев о Челестини в ЦСКА: «Волшебные свойства денег никто не отменял. Что-то другое не сподвигнет бросить Европу ради России, которую все ненавидят и хают»
349 минут назад
Мостовой о скандалах в российском футболе: «Если человек поступает нечестно, то зло где-то проявится. У многих на первом месте деньги, а не футбол – так все и происходит»
4сегодня, 12:18
Товарищеские матчи. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Рубин» сыграет с «Енисеем»
21сегодня, 11:56
Москера отклонил предложение «Валенсии» о продлении контракта. «Арсенал» предлагал чуть более 10 млн евро за защитника, испанцы отказались – они хотят 20 млн или оставить игрока
8сегодня, 11:53
ЦСКА стал партнером благотворительной платформы: «Сотрудничество с Tooba будет реализовано для помощи детям, взрослым, животным и всем, кто в этом нуждается»
3сегодня, 11:37
Ловчев о Заболотном в «Спартаке»: «На безрыбье и рак рыба, выдающихся игроков у нас практически нет. Не могу сказать, что это звезда, с которой клуб станет намного сильнее»
13сегодня, 11:08
Вера бесплатно перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Бывшего полузащитника «Химок» хотел подписать «Локомотив»
9сегодня, 11:08