«Брешия» официально исключена из соревнований: клуб не получил лицензию на сезон-2025/26 в Серии С

«Брешия» официально исключена из профессиональных футбольных лиг Италии.

Ранее сообщалось , что владеющий клубом Массимо Челлино не захотел внести на счет 3 млн евро, необходимые для погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками. Команда отправится в любительскую лигу после объявления банкротом.

Федерация футбола Италии официально подтвердила, что «Брешия» не получила лицензию на участие в Серии C в сезоне-2025/26.

Среди проблем клуба, перечисленных в пресс-релизе федерации, указаны: неуплата долгов в размере 1,1 млн евро лиге, которые должны были быть выплачены в январе; неуплата заработной платы сотрудникам, включая игроков, тренеров и персонал клуба за март и апрель 2025 года; а также ряд других финансовых и административных недостатков.

«Брешия » вылетела из Серии B в конце минувшего сезона. Клуб, основанный в 1911 году, в общей сложности провел 23 сезона в высшем дивизионе. В последний раз команда выступала в Серии А в сезоне-2019/20.

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