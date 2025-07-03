Директор «СКА Хабаровск» о желании Ларионова возглавить клуб: «Это великий хоккеист, хороший тренер. Но чтобы он пошел в футбол – это из области фантастики»
Генеральный директор «СКА Хабаровск» отреагировал на реплику Игоря Ларионова.
Ранее главный тренер хоккейного СКА из Санкт-Петербурга заявил: «Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА Хабаровск».
«Нам приятно, когда такие люди говорят о нашем клубе. Но мы все прекрасно понимаем. Ему нравится красивый хоккей, у нас красивый атакующий футбол.
Он работает сейчас в СКА из Санкт-Петербурга, наши братья. Он поддерживает нашу красивую игру.
Однажды возглавит футбольную команду? Ларионов – великий хоккеист, хороший тренер. Но чтобы он пошел в футбол – это из области фантастики. Но повторюсь, нам приятно, что о нашем клубе говорят такие великие люди», – сказал директор «СКА Хабаровск» Алексей Кандалинцев.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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