Карпин об инвестициях в клубы: «Не вижу выхлопа с точки зрения бизнеса. Нужно быть энтузиастом – Галицкий теряет деньги, но это хобби, ему нравится, жить без этого не может, наверное»

Валерий Карпин объяснил, почему не планирует инвестировать в футбольные клубы.

– Вы представляли себя в качестве владельца или инвестора футбольного клуба? Хотели бы им быть?

– Да, представлял. Но думаю, что нет. Я не вижу в этом смысла.

– Почему?

– С точки зрения бизнеса лично я не вижу здесь выхлопа. Это должен быть энтузиаст, которому просто нравится футбол. Я знаю, что у нас так и происходит. То есть Сергей Николаевич Галицкий (владелец и основатель «Краснодара » – Спортс’‘), допустим, – он не думает о том, что для него это какой-то бизнес. Он понимает, что он теряет деньги, но ему это нравится. Он без этого, наверное, жить не может. Вот есть это хобби, на которое он тратит деньги. У кого-то хобби – коллекционировать часы, у кого-то – коллекционировать машины. А у кого-то хобби – коллекционировать что-то еще…

– А для вас футбол не хобби?

– Для меня футбол – это не хобби, а профессия. Хобби у меня может быть игра в падел, например. Заниматься каким-то спортом – это хобби. Что касается других хобби, например коллекционирования, – нет, это не для меня, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.