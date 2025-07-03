«Фейеноорд» предложил 15 млн евро за Угальде. «Спартак» не воспринял сумму всерьез и хочет сохранить форварда («Mash на спорте»)
«Фейеноорд» предложил 15 млн евро за Манфреда Угальде.
Ранее сообщалось, «Спартак» отклонил первое предложение роттердамского клуба, но не исключает продажи форварда.
По данным телеграм-канала «Mash на спорте», «Спартак» не воспринял всерьез сумму в 15 млн евро и сразу же отказал нидерландцам. Красно-белые считают предложение недостаточным и хотят сохранить игрока в команде.
Московский клуб не выставил никакого ценника за костариканца. Отмечается, что сам он не говорил о желании покинуть Россию.
Руководство «Спартака» планирует общаться с Угальде в ближайшее время, когда он вернется из отпуска.
«Спартак» активно ищет нападающего на замену Угальде. Костариканца хочет купить «Фейеноорд» («СЭ»)
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?20338 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости