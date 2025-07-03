«Фейеноорд» предложил 15 млн евро за Угальде. «Спартак» не воспринял сумму всерьез и хочет сохранить форварда («Mash на спорте»)

«Фейеноорд» предложил 15 млн евро за Манфреда Угальде.

Ранее сообщалось , «Спартак» отклонил первое предложение роттердамского клуба, но не исключает продажи форварда.

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», «Спартак» не воспринял всерьез сумму в 15 млн евро и сразу же отказал нидерландцам. Красно-белые считают предложение недостаточным и хотят сохранить игрока в команде.

Московский клуб не выставил никакого ценника за костариканца. Отмечается, что сам он не говорил о желании покинуть Россию.

Руководство «Спартака» планирует общаться с Угальде в ближайшее время, когда он вернется из отпуска.

«Спартак» активно ищет нападающего на замену Угальде. Костариканца хочет купить «Фейеноорд» («СЭ»)