Умяров пропустит около 3 месяцев из-за операции на плюсневой кости. Хавбек «Спартака» не играет с октября

Полузащитник « » перенес операцию в связи с травмой.

«Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов.

Планируемый срок восстановления – около 3 месяцев», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

Напомним, Умяров получил перелом плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» 9 октября 2022 года и с тех пор не играл. Статистику 22-летнего хавбека можно найти здесь.

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