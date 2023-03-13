Умяров пропустит около 3 месяцев из-за операции на плюсневой кости. Хавбек «Спартака» не играет с октября

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Наиль Умяров Футбол

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенес операцию в связи с травмой. 

«Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов.

Планируемый срок восстановления – около 3 месяцев», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

Напомним, Умяров получил перелом плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» 9 октября 2022 года и с тех пор не играл. Статистику 22-летнего хавбека можно найти здесь

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12 комментариев

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Olegs Petkuns
Ответ Unnamed80
Пруцев и Литвинов на голову сильней Умярова. Даже и не заметно, что его нет. Хотя заметно, игра наладилась у Спартака
Согласен полностью!
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Olegs Petkuns
Наилю и места в составе-то нет.
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Konstantin Zorin
Поправляйся, Наиль! Ждём тебя.
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rb9zhtsnvb
Пять месяцев надо было ждать, чтоб понять, что лечение не помогает! Семейка ушла, а клоуны остались!
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Spartakus1984
Ответ Спартак сила
здоровья лучшему опорному лиги
Конечно ему здоровья и одно время он играл не по годам зрело,но не более того
+3
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+3
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Ильдар Фарукшин
Восстанавливайся, не торопись. Вон Витек сколько лечится. Здоровья обоим
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0
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Bojco Drocic
Ответ Спартак сила
здоровья лучшему опорному лиги
Шутите про лучшего же, правда ?
+1
-2
-1
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Unnamed80
Пруцев и Литвинов на голову сильней Умярова. Даже и не заметно, что его нет. Хотя заметно, игра наладилась у Спартака
+3
-2
+1
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Спартак сила
здоровья лучшему опорному лиги
+10
-2
+8
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Виталий
Здоровья Наиль , возвращайся только сильнее , мы тебя ждём
+10
0
+10
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Спартак Уокер
Удачи Умярову надеюсь вскоре вернётся в строй
+13
0
+13
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Алексей Ненахов
Здоровья Наилю , вернуться ещё сильней
+25
0
+25
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