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Харлачев о Челестини в ЦСКА: «Волшебные свойства денег никто не отменял. Что-то другое не сподвигнет бросить Европу ради России, которую все ненавидят и хают»

Евгений Харлачев считает, что Фабио Челестини перешел в ЦСКА из-за денег.

49-летний швейцарский специалист возглавил московский клуб, покинув «Базель». Контракт с главным тренером заключен по схеме «2+1».

– Вы удивились, что швейцарец Фабио Челестини бросил «Базель», место в Лиге чемпионов и приехал в Россию?

– Когда тренеры, приезжающие в Россию, говорят в интервью про новый вызов и еще что-то, я думаю, что свою роль играет финансовая составляющая. 

Волшебные свойства денег еще никто не отменял. Не знаю его зарплату, но я не думаю, что Челестини сподвигло что-то другое, кроме финансовой составляющей, чтобы бросить Европу и приехать в Россию, которую на данный момент все ненавидят и хают, как только могут, – заявил бывший полузащитник «Локомотива».

Челестини о критике из-за работы в России: «Готов отвечать на футбольную критику, другая меня не касается. Благодарен ЦСКА за то, как меня встретили, он повел себя как очень большой клуб»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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