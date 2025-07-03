Клопп о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Я убит горем. Должен быть более важный замысел, но я его не вижу! Все мои мысли и молитвы с семьей, друзьями и всеми, кто их любил»

Юрген Клопп выразил соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии и его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй португальской лиги, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги при обгоне из-за лопнувшей шины и загорелся.

«В такой момент мне тяжело! Должен быть более важный замысел, но я его не вижу!

Я был убит горем, узнав о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не просто фантастическим игроком, но и прекрасным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Нам будет очень не хватать тебя!

Все мои молитвы, мысли и силы Руте (жена Диогу Жоты – Спортс’‘), детям, семье, друзьям и всем, кто их любил! Покойтесь с миром», – написал бывший главный тренер «Ливерпуля » в соцсетях.

Диогу Жота из «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе. Что известно