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Мостовой о скандалах в российском футболе: «Если человек поступает нечестно, то зло где-то проявится. У многих на первом месте деньги, а не футбол – так все и происходит»

Александр Мостовой порассуждал о скандалах в российском футболе.

«Рано или поздно это должно было произойти. Где-то это копилось. Не у всех же совесть есть. Если человек поступает нечестно, то зло где-то проявится. Мы находимся в этой фазе.

Думаю, это не последние скандалы. Трудно решить, когда этого много. Такие истории были всегда, но сейчас их стало много.

К сожалению, у многих на первом месте стоит не футбол, а деньги. Так все и происходит», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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