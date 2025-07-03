ЦСКА стал партнером благотворительной платформы: «Сотрудничество с Tooba будет реализовано для помощи детям, взрослым, животным и всем, кто в этом нуждается»
ЦСКА договорился о партнерстве с благотворительной платформой.
«Делать добрые дела вместе с ЦСКА теперь станет еще легче.
Наш клуб объявляет о начале сотрудничества с благотворительной платформой Tooba! Это международное мобильное приложение является крупнейшим агрегатором благотворительных пожертвований в стране. За пять лет работы Tooba помогла 600 000 человек и собрала более двух миллиардов рублей.
Сотрудничество с Tooba будет реализовываться в рамках проекта «Команда добрых дел» ПФК ЦСКА совместно с АНО «Красно-синее сообщество» по следующим направлениям: помощь детям, взрослым, животным и всем, кто в этом нуждается.
О ближайших акциях расскажем вам уже совсем скоро», – говорится в сообщении ЦСКА.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?19950 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости