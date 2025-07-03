ЦСКА стал партнером благотворительной платформы: «Сотрудничество с Tooba будет реализовано для помощи детям, взрослым, животным и всем, кто в этом нуждается»

ЦСКА договорился о партнерстве с благотворительной платформой.

«Делать добрые дела вместе с ЦСКА теперь станет еще легче.

Наш клуб объявляет о начале сотрудничества с благотворительной платформой Tooba! Это международное мобильное приложение является крупнейшим агрегатором благотворительных пожертвований в стране. За пять лет работы Tooba помогла 600 000 человек и собрала более двух миллиардов рублей.

Сотрудничество с Tooba будет реализовываться в рамках проекта «Команда добрых дел» ПФК ЦСКА совместно с АНО «Красно-синее сообщество» по следующим направлениям: помощь детям, взрослым, животным и всем, кто в этом нуждается.

О ближайших акциях расскажем вам уже совсем скоро», – говорится в сообщении ЦСКА.