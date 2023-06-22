«Арсенал» и adidas приостановили продажу формы из-за дизайнерской ошибки. На футболках отражены лишь 32 из 38 матчей сезона без поражений

«Арсенал» и adidas остановили продажу новой аутентичной формы клуба из-за ошибки в дизайне.

Форма сезона-2023/24 посвящена 20-летию сезона-2003/04, в котором «Арсенал» отыграл все 38 матчей в без единого поражения.

На швах с внутренней стороны должна была быть нанесена последовательность результатов команды в каждом из матчей, где буква W обозначает победу, а буква D – ничью. Однако из-за дизайнерской ошибки в последовательность включили лишь 32 буквы вместо 38.

В связи с этим « » снял футболки с продажи на официальном сайте и разослал письма болельщикам, которые успели приобрести их.

Компания adidas пообещала исправить ошибку и обеспечит возврат средств болельщикам, которые приобрели первоначальную версию формы.

«Фирменные футболки Arsenal Home Authentic сезона-2023/24 временно недоступны, пока исправляется ошибка в дизайне.

Мы тесно сотрудничаем с клубом и нашими партнерами, чтобы обеспечить поступление новых футболок в продажу как можно скорее, и предлагаем полный возврат средств болельщикам, которые уже купили одну из них.

Эта ошибка в дизайне не соответствует стандартам, которые мы устанавливаем для себя как бренд, и мы приносим извинения клубу и его болельщикам», – говорится в заявлении компании.