Adidas может снова стать техническим спонсором «Ньюкасла». Немецкий бренд производил форму для клуба с 1995-го по 2010-й

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Алан Ширер Кевин Киган adidas игровая форма стиль Футбол

Adidas может стать техническим спонсором «Ньюкасла».

По данным The Telegraph, немецкому бренду было бы интересно производить форму для английского клуба. Представители adidas посетили домашний матч «сорок» против «Лестера» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Adidas уже был техническим спонсором «Ньюкасла» с 1995 по 2010 годы. В этот период команда заняла 2-е место в чемпионате Англии под руководством Кевина Кигана (сезон-1995/96), а Алан Ширер стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ (260 голов).

C 2010 года техническим спонсором «сорок» была Puma. С 2021 года форму для «Ньюкасла» производит Castore. Контракт британского бренда с «Ньюкаслом» действует до 2024 года.

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2 комментария

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buFFon
Эти тут, как тут..
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+1
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Phantom1289
И будут штамповать убогое г...но
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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