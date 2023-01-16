Adidas может снова стать техническим спонсором «Ньюкасла». Немецкий бренд производил форму для клуба с 1995-го по 2010-й

Adidas может стать техническим спонсором « ».

По данным The Telegraph, немецкому бренду было бы интересно производить форму для английского клуба. Представители adidas посетили домашний матч «сорок» против «Лестера» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Adidas уже был техническим спонсором «Ньюкасла» с 1995 по 2010 годы. В этот период команда заняла 2-е место в чемпионате Англии под руководством (сезон-1995/96), а стал лучшим бомбардиром в истории (260 голов).

C 2010 года техническим спонсором «сорок» была Puma. С 2021 года форму для «Ньюкасла» производит Castore. Контракт британского бренда с «Ньюкаслом» действует до 2024 года.