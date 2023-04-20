Папе римскому Франциску подарили футболку защитника «МЮ» Мартинеса. Клуб назвал понтифика поклонником Лисандро
Папе римскому Франциску подарили футболку Лисандро Мартинеса .
Мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем подарил понтифику футболку с подписью защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины во время аудиенции в Ватикане.
Лисандро также оставил на футболке небольшое послание: «Вашему святейшеству с большой любовью. Лича». Фотографию опубликовал посол Великобритании в Ватикане Крис Тротт.
«Папа Франциск, родившийся в Буэнос-Айресе, известен как заядлый футбольный болельщик и поклонник нашего центрального защитника Мартинеса», – говорится в тексте на сайте «Юнайтед».
Фото: https://twitter.com/ChrisTrott/
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