Папе римскому Франциску подарили футболку защитника «МЮ» Мартинеса. Клуб назвал понтифика поклонником Лисандро

Папе римскому Франциску подарили футболку Лисандро Мартинеса .

Мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем подарил понтифику футболку с подписью защитника « » и сборной во время аудиенции в Ватикане.

также оставил на футболке небольшое послание: «Вашему святейшеству с большой любовью. Лича». Фотографию опубликовал посол Великобритании в Ватикане Крис Тротт.

« , родившийся в Буэнос-Айресе, известен как заядлый футбольный болельщик и поклонник нашего центрального защитника Мартинеса», – говорится в тексте на сайте «Юнайтед».

Фото: https://twitter.com/ChrisTrott/

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