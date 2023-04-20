Папе римскому Франциску подарили футболку защитника «МЮ» Мартинеса. Клуб назвал понтифика поклонником Лисандро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу игровая форма Папа римский Франциск Лисандро Мартинес стиль религия Футбол

Папе римскому Франциску подарили футболку Лисандро Мартинеса .

Мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем подарил понтифику футболку с подписью защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины во время аудиенции в Ватикане.

Лисандро также оставил на футболке небольшое послание: «Вашему святейшеству с большой любовью. Лича». Фотографию опубликовал посол Великобритании в Ватикане Крис Тротт. 

«Папа Франциск, родившийся в Буэнос-Айресе, известен как заядлый футбольный болельщик и поклонник нашего центрального защитника Мартинеса», – говорится в тексте на сайте «Юнайтед». 

Фото: https://twitter.com/ChrisTrott/

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19 комментариев

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Aleksey Yashin
Папе Римскому подарили футболку красных дьяволов
+41
-1
+40
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MU<3
Ответ Крыс Пол
Было бы забавно, если бы Папе подарили три таких футболки)
Мартинеса, Эванса и Брауна)
+3
0
+3
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Rinat Khudayberdin
интересно конечно
он же 33 года как телевизор не смотрит, как же он тогда является фанатом какого-то игрока
+1
0
+1
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Jan Paskel
судя по взгляду Папы Римского, он пытается понять - "кто это?"
+1
0
+1
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old folk
Ответ Rinat Khudayberdin
интересно конечно он же 33 года как телевизор не смотрит, как же он тогда является фанатом какого-то игрока
подписка на Спорт Экспресс
+1
0
+1
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Радость Ди Мария
Ответ Jan Paskel
судя по взгляду Папы Римского, он пытается понять - "кто это?"
Ага. Кто все эти люди? - подумал Папа Римский.
+1
0
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Артём Околович
Ответ DolJun
разве не этот папа не смотрит футбол изза какого то там обета?
вроде он только матчи Сан Лоренсо не смотрит, европейский футбол может
+1
0
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Джавез Тилл
Старый фанат храпит уже а матч идет...
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Крыс Пол
Было бы забавно, если бы Папе подарили три таких футболки)
0
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jonnysilverhand01
Его не смущает, что прозвище команды красные дьяволы ? Инквизиции на него нет
0
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DolJun
разве не этот папа не смотрит футбол изза какого то там обета?
0
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Decard Show
На голове этого могучего деда собраны секреты всех времен и народов: еврейские, греческие, арабские, древнесирийские и египетские, латинские и коптские подлинники по юриспруденции, литературе, истории и философии, искусству, музыке и архитектуре!!!!! Я предпочел бы общятся с "Папой " чем общатся с Криштиану, Путином или Илоном Маскам
0
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Rinat Khudayberdin
Ответ Aleksey Yashin
Папе Римскому подарили футболку красных дьяволов
а прикинь ещё футболку Магуайра! это же вообще чистое издевательство было бы
+2
-2
0
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DolJun
Ответ Артём Околович
вроде он только матчи Сан Лоренсо не смотрит, европейский футбол может
понял, спасибо!
0
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Jan Paskel
Ответ Артём Околович
вроде он только матчи Сан Лоренсо не смотрит, европейский футбол может
он телевизор не смотрит, дал обет там когда то. Может на плашете смотрит футбол, или по проектору, пути Господни неисповедимы
0
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ArdaTuran
Ответ Decard Show
На голове этого могучего деда собраны секреты всех времен и народов: еврейские, греческие, арабские, древнесирийские и египетские, латинские и коптские подлинники по юриспруденции, литературе, истории и философии, искусству, музыке и архитектуре!!!!! Я предпочел бы общятся с "Папой " чем общатся с Криштиану, Путином или Илоном Маскам
*древнеАссирийские
0
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