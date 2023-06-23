АПЛ запрашивала гарантии того, что у саудовцев нет доли в «Челси». Объяснения Боули устроили лигу

АПЛ проверяла, не ли у саудовского государственного фонда доли в «Челси».

Премьер-лига запрашивала письменные заверения в том, что суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) не участвовал в поглощении «Челси» компанией Clearlake Capital и Тоддом Боули, сообщает The Telegraph.

Несмотря на то, что конкуренты «Челси» в частном порядке выражали беспокойство по поводу внезапного интереса саудовских клубов к ряду игроков «Челси», АПЛ уверена в отсутствии конфликта интересов.

У PIF есть инвестиции в Clearlake, но этот момент подробно рассмотрели во время проверки новых владельцев в прошлом году. Подробная информация была предоставлена АПЛ по ее запросу.

Clearlake и Боули подтвердили, что PIF «не является частью» структуры собственности «Челси», лиге были предоставлены дополнительные заверения в том, что PIF «не будет и не может быть» инвестором компании в будущем.

Источники в «Челси» утверждают, что интерес к их игрокам носит чисто коммерческий характер и связан с популярностью клуба на Ближнем Востоке. «Челси» также отрицает, что PIF имеет финансовый интерес в лондонском клубе.