АПЛ запрашивала гарантии того, что у саудовцев нет доли в «Челси». Объяснения Боули устроили лигу

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес высшая лига Саудовская Аравия Тодд Боули Футбол

АПЛ проверяла, не ли у саудовского государственного фонда доли в «Челси».

Премьер-лига запрашивала письменные заверения в том, что суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) не участвовал в поглощении «Челси» компанией Clearlake Capital и Тоддом Боули, сообщает The Telegraph.

Несмотря на то, что конкуренты «Челси» в частном порядке выражали беспокойство по поводу внезапного интереса саудовских клубов к ряду игроков «Челси», АПЛ уверена в отсутствии конфликта интересов.

У PIF есть инвестиции в Clearlake, но этот момент подробно рассмотрели во время проверки новых владельцев в прошлом году. Подробная информация была предоставлена АПЛ по ее запросу.

Clearlake и Боули подтвердили, что PIF «не является частью» структуры собственности «Челси», лиге были предоставлены дополнительные заверения в том, что PIF «не будет и не может быть» инвестором компании в будущем.

Источники в «Челси» утверждают, что интерес к их игрокам носит чисто коммерческий характер и связан с популярностью клуба на Ближнем Востоке. «Челси» также отрицает, что PIF имеет финансовый интерес в лондонском клубе. 

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14 комментариев

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Красный чай
Все ясно саудовцы подкупили боули чтоб развалить челси)
+14
-4
+10
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DolJun
пусть запрашивают) забавно смотреть, как боули придя в клуб за первый год понаходил столько дыр в уставах этих древних организаций, что они их латать не успевают)
+8
-4
+4
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здравия желаю
Ответ Красный чай
Все ясно саудовцы подкупили боули чтоб развалить челси)
Выкупая у них игроков запаса и пенсионеров? Гениальный план, надежный как швейцарские часы
+7
-3
+4
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Красный чай
Ответ Барсик Юрана
Слишком сложная схема, чтобы окончательно развалить Челси нужно было зимой покупать Кринжа
Ну вылетать в первом сезоне было бы слишком палевно
+5
-2
+3
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здравия желаю
Ответ GuruFutbola
Какая разница чья синебус игрушка, араба или американца?)
Главное что клуб не в долгах по уши и имеет возможность регистрировать игроков. Согласен
+6
-3
+3
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edward_freeman
"Все честно, бл* буду!" - заявил Боули
+3
-1
+2
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Born is the King
Боули может и не разбирается в футболе,но чтобы дать пинка АПЛ ему хватит компетенции
+2
0
+2
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Papa Paolo
Боули - нет

АПЛ - ок
+2
0
+2
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Барсик Юрана
Ответ Красный чай
Все ясно саудовцы подкупили боули чтоб развалить челси)
Слишком сложная схема, чтобы окончательно развалить Челси нужно было зимой покупать Кринжа
+9
-7
+2
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alexandresong
Ответ GuruFutbola
Какая разница чья синебус игрушка, араба или американца?)
Как бы нашу Барсу скоро не продали в рабство саудитам:)
+2
-1
+1
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Pride of London.CHE
Готов поспорить что жаловались МЮшок и его голубая сестра 😁
+2
-2
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Кашшай Чакырович
Саудовцы красавцы показали ,что бей беги это распиаркнный мыльный пузырь ,по сравнению с абромовичем они гении ,за какие то копейки по современным меркам построили лучшую в мире команду с лучшим в мире футболом,абромович вложив 5 млрд фунтов ,смог посторить только трусливый сниий мешок стоящий у себя в штрафной )))
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badibeg
Ответ DolJun
пусть запрашивают) забавно смотреть, как боули придя в клуб за первый год понаходил столько дыр в уставах этих древних организаций, что они их латать не успевают)
поэтому в млс и регламент такой что хрен разберешься)
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