Глава Федерации футбола Саудовской Аравии о КЧМ: «У нас одна из самых быстроразвивающихся стран в мировом спорте. Готовы организовать выдающийся турнир в сотрудничестве с ФИФА»

Теги ФИФА болельщики чемпионат мира среди клубов высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии прокомментировал проведение клубного ЧМ в Джидде.

Ранее ФИФА объявила, что клубный чемпионат мира 2023 года пройдет в Джидде с 12 по 22 декабря. Саудовская Аравия примет турнир впервые.

«Мы рады, что Джидда, город с самой современной инфраструктурой и репутацией места проведения крупных международных спортивных мероприятий, была выбрана в качестве города-организатора клубного чемпионата мира по футболу FIFA. Спорт является ключевым фактором продолжающейся трансформации Саудовской Аравии в рамках концепции «Видение 2030», которая сделала страну одной из самых быстроразвивающихся стран в мировом спорте.

Мы считаем, что проведение международных мероприятий, таких как клубный чемпионат мира, дает возможность развивать игру и вдохновлять болельщиков, одновременно демонстрируя миру гостеприимную культуру Саудовской Аравии и огромную страсть к футболу. Тесно сотрудничая с ФИФА, мы готовы организовать выдающийся турнир и незабываемые впечатления для игроков и болельщиков», – сказал Яссир Аль-Мисехаль.

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2 комментария

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Cruel Snake
«Видение 2030» и заносить, заносить и ещё раз заносить в ФИФА, задача для одних и цель для других. ФИФА плавно переключается с Катара на Аравию,программа развития.
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