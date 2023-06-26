Винисиус попросил перенести выступление в суде из-за отпуска. Вингер «Реала» во вторник должен сделать заявление о расизме на «Месталье»
Винисиус Жуниор не собирается во вторник выступать в суде по делу о расизме.
Вингер «Реала» должен был сделать заявление по поводу оскорблений, которые услышал во время игры с «Валенсией» на «Месталье».
Как передает Cadena SER со ссылкой на EFE, бразилец попросил отложить мероприятие до тех пор, пока он не вернется из отпуска. Сейчас Винисиус находится в Майами.
Два фаната «Валенсии» заявили в суде, что жесты в адрес Винисиуса были ответом на провокацию. Они отрицают расистские оскорбления
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P.S. Вообще не понимаю как можно быть фанатов этого существа.
интересно кого выкинят из клуба если перейдёт Мбаппе(Скорее всего Родриго)