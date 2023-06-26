Винисиус попросил перенести выступление в суде из-за отпуска. Вингер «Реала» во вторник должен сделать заявление о расизме на «Месталье»

Винисиус Жуниор не собирается во вторник выступать в суде по делу о расизме.

Вингер « » должен был сделать заявление по поводу оскорблений, которые услышал во время игры с «Валенсией» на «Месталье».

Как передает Cadena SER со ссылкой на EFE, бразилец попросил отложить мероприятие до тех пор, пока он не вернется из отпуска. Сейчас Винисиус находится в Майами.

Два фаната «Валенсии» заявили в суде, что жесты в адрес Винисиуса были ответом на провокацию. Они отрицают расистские оскорбления

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса