Винисиус попросил перенести выступление в суде из-за отпуска. Вингер «Реала» во вторник должен сделать заявление о расизме на «Месталье»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор не собирается во вторник выступать в суде по делу о расизме.

Вингер «Реала» должен был сделать заявление по поводу оскорблений, которые услышал во время игры с «Валенсией» на «Месталье».

Как передает Cadena SER со ссылкой на EFE, бразилец попросил отложить мероприятие до тех пор, пока он не вернется из отпуска. Сейчас Винисиус находится в Майами.

Два фаната «Валенсии» заявили в суде, что жесты в адрес Винисиуса были ответом на провокацию. Они отрицают расистские оскорбления

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24 комментария

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Bazilic
Какой же клоун
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Tommy Addams
отпуск это святое,расизм подождёт...
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Bazilic
Вот собственно и увидели отношение ко всему этому цирку самого Винисиуса
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Геннадий Чеботарев
какой нах..рен отпуск? а кто с расизмом будет боротся? все это для него шоу и пиар. он ещё создаст проблем для перца и для реала. перец если действительно купит Мбаппе летом,то Винисиуса надо срочно продавать и причем сразу.
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Нефанатик
Слов нет что бы описать степень вызываемого отвращения этим клоуном.
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Антон Фалафель
Не перенесут, обвинит в расизме
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Нефанатик
Ответ Геннадий Чеботарев
какой нах..рен отпуск? а кто с расизмом будет боротся? все это для него шоу и пиар. он ещё создаст проблем для перца и для реала. перец если действительно купит Мбаппе летом,то Винисиуса надо срочно продавать и причем сразу.
Сейчас персофаны клоуна тебя сожрут.
P.S. Вообще не понимаю как можно быть фанатов этого существа.
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sd4fmwrvz8
До такой степени противная особь
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TJ tigra
Разве это не неуважение к суду?
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А. Мостовой
Поехал загорать
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Tristan...
Ответ TJ tigra
Разве это не неуважение к суду?
Это королевское днк, аура чемпионов. Наш Реал выше правил и суда. Нага Мадрид!...
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Sanya Alexandr-Sancho
Во время матча нельзя терпеть расизм. То ли дело отпуск. Война войной, а обед по расписанию
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BZB
Сам кашу заварил, а теперь сливается.
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Лимит Лимитович
Настолько важен для него суд, что не может оторваться от коктейлей. Молодец че
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Ancelotti1
Вот я думаю Беллингем,Мбаппе,Винисиус и Родриго
интересно кого выкинят из клуба если перейдёт Мбаппе(Скорее всего Родриго)
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ljolik888
Интересно а с чего это суд должен подчиняться этому клоуну ? Как всегда показывает себя во всей красе !
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Tristan...
Ахахаха
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Ман Сити
Расизм не так важен по сравнению с пляжем где-нибудь на Мальдивах
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Спартак Уокер
Если бы его так сильно беспокоит расизм он бы приехал из отпуска
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corazón blanco
Ну это полное неуважение ни к судье, ни к остальным участникам процесса. Если уж взялся бороться, то нужно это делать до конца, а если так дела обстоят, то пора уже заканчивать эти концерты и сосредоточиться на футболе.
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Ман Сити
Ответ А. Мостовой
Поехал загорать
Плохо дело, станет еще темнее, расизм усилится
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