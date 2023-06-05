Повесившие куклу Винисиуса на мост фанаты «Атлетико» оштрафованы на 60 001 евро, на 2 года им запрещено посещать футбол. Оскорблявшие бразильца болельщики «Валенсии» заплатят по 5 000

Теги Реал Мадрид Валенсия Атлетико Ла Лига происшествия Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Оскорблявшие Винисиуса Жуниора болельщики «Валенсии» оштрафованы.

Как передает El Chiringuito, три посетителя «Местальи», которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» во время матча 35-го тура Ла Лиги, обязаны будут выплатить по 5 тысяч евро. В течение года их не будут пускать на спортивные объекты.

Также применены санкции по отношению к четырем фанатам «Атлетико», повесившим куклу бразильца на мост перед игрой 1/4 финала Кубка Испании. Каждый из них заплатит по 60 001 евро, запрет на посещение стадионов введен на ближайшие два года.

Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост перед дерби

Плохой день для Винисиуса. В матче с «Валенсией» фанаты выкрикивали расистские оскорбления, а сам футболист получил красную

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62 комментария

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f0rmoceft
Вот и решение, наказывать баблом и запрещать вход на стадионы, идеально
+69
-11
+58
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arspurs9
Ответ Руслан И
не слишком ли сурово за куклу?
Повешенную куклу человека? Нет, не слишком.
+49
-12
+37
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f0rmoceft
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Так-то да, но по 60к € каждый, это конечно дерское наказание для болельщика🤔
Я думаю это показательная порка, чтобы в будущем агрессивно настроенный болельщик десять раз подумал
+33
-3
+30
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Полуэктов Пётр
Ответ Руслан И
не слишком ли сурово за куклу?
Пусть радуются, что не присели на реальный срок за такое. Кричать всякие глупости - тоже мерзко, но это не такая дичь. Это ведь буквально призыв к насилию.
+16
-4
+12
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David Aprasidze
Когда оштрафуют Мартинеса за куклу Мбаппе?
+21
-9
+12
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CM1
А почему такая странная сумма штрафа - 60001???
+6
0
+6
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Инженер Управляющий
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Да это похоже на какой то дешёвый вброс. Нет никаких законов запрещающих вешать кукол. Любой стажёр адвоката, разнесёт такое дело в суде.
у тебя шанс прославиться великим йуристом
+6
-1
+5
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ f0rmoceft
Вот и решение, наказывать баблом и запрещать вход на стадионы, идеально
Так-то да, но по 60к € каждый, это конечно дерское наказание для болельщика🤔
+9
-5
+4
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Marli
Ответ инок
Винисиус сам постоянно провоцирует болельщиков. Других же темнокожих игроков Реала и прочих клубов никто особо и не дразнит...
провокации это не повод оскорблять на почве расизма, есть другие способы
+7
-4
+3
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Unai2019
60 тысяч + 1 евро. Арсен Венгер штрафовал?
+3
0
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Полуэктов Пётр
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Дичь какая то! Что за законы там запрещающие кукол вещать? Живых людей наверное дешевле будет. Да и вообще как их поймали то? Попахивает какой то брехнёй
Ну да. Камеры на стадионе - это за гранью технологий. Конечно попахивает)
+4
-1
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f0rmoceft
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Дичь какая то! Что за законы там запрещающие кукол вещать? Живых людей наверное дешевле будет. Да и вообще как их поймали то? Попахивает какой то брехнёй
Сейчас камер столько, особенно в крупных городах, что отследить можно любого за короткое время
+3
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Да это похоже на какой то дешёвый вброс. Нет никаких законов запрещающих вешать кукол. Любой стажёр адвоката, разнесёт такое дело в суде.
Ну начало есть, типа другим уроком будет, а там уже и адвокаты на апелляцию подадут, затянется на несколько месяцев, после многие и не будут интересоваться приговором
+2
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TravenS
Ответ CM1
А почему такая странная сумма штрафа - 60001???
У того, кто назначил сумму штрафа — тёща-перфекционистка)
+3
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Saint_Jimmy
Ответ janserix
так кукла черная и футболку вини надели
Может это его фетиш
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Инженер Управляющий
Ответ Xm.md
А если бы повесили куклу белого футболиста, то штраф был бы 60000?
59999
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mqh9pzrxgf
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Возможно да, первый приговор для создания прецедента, в реальности конечно ничего такого не будет. Я сделал куклу, купил футболку, делаю с ней что хочу. Хочу вешаю, хочу сжигаю, хочу к мотоциклу привяжу. Нет ни в одной стране мира законов, запрещающих мне это делать. Жаль что я не в Испании, тоже бы повторил. Только бы белого игрока выбрал, для разнообразия.
Вот же он, все законы мира знающий🤣
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Mypta3uh23
Ответ TravenS
У того, кто назначил сумму штрафа — тёща-перфекционистка)
видимо 60 тысяч за нарушение и 1 типо моральный ущерб
+1
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Так-то да, но по 60к € каждый, это конечно дерское наказание для болельщика🤔
Да это похоже на какой то дешёвый вброс. Нет никаких законов запрещающих вешать кукол. Любой стажёр адвоката, разнесёт такое дело в суде.
+8
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Guardsman
Кто помнит, помощник тренера турецкого клуба (не.., извините, темнокожий), который обзывал румынских судей цыганами был наказан?
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Водяра
Ответ CM1
А почему такая странная сумма штрафа - 60001???
60000 Пересу и 1 евро Ла Лиге.
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Maksat Hasanow
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Дичь какая то! Что за законы там запрещающие кукол вещать? Живых людей наверное дешевле будет. Да и вообще как их поймали то? Попахивает какой то брехнёй
И это же просто кукла. Ничего такого. Он не был в белой форме. У неё не было 20 ого номера. И там не писали что Мадрид не любят Реала. Неееет ты что ничего такого не было
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Виктор Войнов
А куклу передадут в музей борьбы с расизмом?
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Кирилл Павлюченко
Производители кукол Вуду перешли на нелегальное положение.
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janserix
Ответ Saint_Jimmy
Может это его фетиш
Слишком дорогой фетиш, думаю не повторит теперь
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