Повесившие куклу Винисиуса на мост фанаты «Атлетико» оштрафованы на 60 001 евро, на 2 года им запрещено посещать футбол. Оскорблявшие бразильца болельщики «Валенсии» заплатят по 5 000

Оскорблявшие Винисиуса Жуниора болельщики «Валенсии» оштрафованы.

Как передает El Chiringuito, три посетителя «Местальи», которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес вингера « » во время матча 35-го тура , обязаны будут выплатить по 5 тысяч евро. В течение года их не будут пускать на спортивные объекты.

Также применены санкции по отношению к четырем фанатам «Атлетико», повесившим куклу бразильца на мост перед игрой 1/4 финала Кубка Испании. Каждый из них заплатит по 60 001 евро, запрет на посещение стадионов введен на ближайшие два года.

Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост перед дерби

Плохой день для Винисиуса. В матче с «Валенсией» фанаты выкрикивали расистские оскорбления, а сам футболист получил красную

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