Глава FFF о Мбаппе: «Чем дольше Килиан во Франции, тем лучше для французского футбола. Все хотят, чтобы лучшие играли в их лиге»

Глава Федерации футбола Франции хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».

«Все хотят, чтобы лучшие игроки выступали в их лиге. Именно такие футболисты заставляют людей мечтать, меняют ход матчей.

Если вы у меня спросите, стоит ли ему остаться, я отвечу: «Чем дольше он во Франции, тем лучше для французского футбола».

Но не мне, президенту федерации, навязывать игроку свои пожелания», – сказал Филипп Диалло в интервью Le Parisien.