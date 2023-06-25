Глава FFF о Мбаппе: «Чем дольше Килиан во Франции, тем лучше для французского футбола. Все хотят, чтобы лучшие играли в их лиге»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Федерация футбола Франции Килиан Мбаппе Футбол

Глава Федерации футбола Франции хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».

«Все хотят, чтобы лучшие игроки выступали в их лиге. Именно такие футболисты заставляют людей мечтать, меняют ход матчей.

Если вы у меня спросите, стоит ли ему остаться, я отвечу: «Чем дольше он во Франции, тем лучше для французского футбола».

Но не мне, президенту федерации, навязывать игроку свои пожелания», – сказал Филипп Диалло в интервью Le Parisien.

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8 комментариев

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igls54
Может уже пора Килиана в президенты :)
+6
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blaugrano
Началась всеобщая кампания по удержанию Мбаппе. Он мудро поступил, начав шантажировать клуб за год до истечения контракта.
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BZB
Они сами из него инфантильного дурака делают еще и поехавшего на деньгах.
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King_X
Фигня
В проходной слабой Лиге держать топового футболиста
Мбаппе давно перерос этот колхозный чемп
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Xxx zzz
Не мне навязывать,но я на навяжу,рассказав это всей прессе )) очень сильное давление во Франции на него
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фунфырь в гетрах
некоторые фанаты из России могут поспорить с этим заявлением
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Пошлю любого, кто против футбола!
Будем честны, уровень Мбаппе играть в другом чемпионате в топ клубе, бороться каждый раз в ЛЧ до финала и т.д., а за сборную он и так хорошо играет, пусть французы довольствуйся этим
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Мик Нич
Может он FFF и нужен, да только катарцам из ПСЖ он такой точно и даром не упал. Надо быстрее его в Реал спихивать, пусть Перес его кормит. А если его мамаша продолжит скулить про оставшиеся бонусы и сольет переход в Реал, надеюсь у арабов хватит яиц скинуть его в дубль на сезончик. Пусть там призовые свои получает.
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