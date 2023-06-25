Глава FFF о Мбаппе: «Чем дольше Килиан во Франции, тем лучше для французского футбола. Все хотят, чтобы лучшие играли в их лиге»
Глава Федерации футбола Франции хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».
«Все хотят, чтобы лучшие игроки выступали в их лиге. Именно такие футболисты заставляют людей мечтать, меняют ход матчей.
Если вы у меня спросите, стоит ли ему остаться, я отвечу: «Чем дольше он во Франции, тем лучше для французского футбола».
Но не мне, президенту федерации, навязывать игроку свои пожелания», – сказал Филипп Диалло в интервью Le Parisien.
В проходной слабой Лиге держать топового футболиста
Мбаппе давно перерос этот колхозный чемп