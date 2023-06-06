Семак о прогрессе «Зенита»: «Мы добавили в плане движения и баланса. Качество игроков стало чуть ниже, может быть, но позволяет ровно проходить сезон»

Сергей Семак высказался о прогрессе «Зенита» в минувшем сезоне Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 5-й подряд чемпионский титул.

«Что касается этого сезона, то, я думаю, мы прошли его очень хорошо и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата. Если сравнивать с предыдущими сезонами, то все они были разными.

В этом году мы добавили в плане движения, в плане баланса. В предыдущих командах были хорошие игроки, которые обладали хорошим качеством.

Сейчас в этом отношении, может быть, чуть-чуть ниже, но если брать усредненное, скажем так, качество наших игроков, то оно позволяет нам без больших спадов проходить весь сезон. Ну если не на одном дыхании, то максимально ровно.

При этом и по забитым мячам провели очень хороший сезон, и по пропущенным. Да и по многим другим статистическим показателям этот сезон, думаю, один из лучших, безусловно», – сказал главный тренер « » в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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