Семак о прогрессе «Зенита»: «Мы добавили в плане движения и баланса. Качество игроков стало чуть ниже, может быть, но позволяет ровно проходить сезон»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак высказался о прогрессе «Зенита» в минувшем сезоне Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 5-й подряд чемпионский титул. 

«Что касается этого сезона, то, я думаю, мы прошли его очень хорошо и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата. Если сравнивать с предыдущими сезонами, то все они были разными.

В этом году мы добавили в плане движения, в плане баланса. В предыдущих командах были хорошие игроки, которые обладали хорошим качеством.

Сейчас в этом отношении, может быть, чуть-чуть ниже, но если брать усредненное, скажем так, качество наших игроков, то оно позволяет нам без больших спадов проходить весь сезон. Ну если не на одном дыхании, то максимально ровно.

При этом и по забитым мячам провели очень хороший сезон, и по пропущенным. Да и по многим другим статистическим показателям этот сезон, думаю, один из лучших, безусловно», – сказал главный тренер «Зенита» в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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9 комментариев

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Zenith forever
Ответ Ivchev
Качество игроков стало ниже? Не понял этот момент... Если бразильцы остались то...
Понятно же, сдали немного Клаудиньо, Кассьера, тот же Дуглас Сантос. Из россиян сдали Чистяков, Круговой, Бакаев, Ерохин. Хорошо, что многие прибавили.
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прямо говорит, что Дзюба был топ, а Бакаевы и Касьерры дно...
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Ivan Petrov
Ответ Зелёный гопник
Бакаев точно дно, забирайте обратно 😁
Оставь себе это теперь ваша легенда 😂
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Ivan Petrov
Ответ T622222
Жаль ЛЕ нет там бы блистали
Говорят в лиге чемпионов за зенитом закрепили почетное 4 место в одной из групп
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Зелёный гопник
Ответ </c/>
прямо говорит, что Дзюба был топ, а Бакаевы и Касьерры дно...
Бакаев точно дно, забирайте обратно 😁
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