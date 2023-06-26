Гюндоган о Холанде: «Он может выйти на уровень Месси и Роналду. Для него нет предела»
Илкай Гюндоган считает, что Эрлинг Холанд может выйти на уровень Лео Месси и Криштиану Роналду.
«Честно, я не знал, чего ожидать, когда он переходил в «Ман Сити». Ты видишь его голы и все внимание, что он получал в «Дортмунде», и задумываешься, впишется ли он в команду.
Когда мы познакомились, я был так удивлен, что настолько талантливый игрок все равно хочет становиться лучше с каждым днем. Он никогда не удовлетворен.
Мне кажется, для него нет предела. Месси и Роналду – единственное сравнение, описывающее уровень, на который он может выйти», – написал Гюндоган в колонке для The Players’ Tribune, посвященной уходу из «Манчестер Сити».
Гюндоган – уже в «Барсе». Он был первым подписанием Пепа в Манчестере
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