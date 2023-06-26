Гюндоган о Холанде: «Он может выйти на уровень Месси и Роналду. Для него нет предела»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Илкай Гюндоган Эрлинг Холанд Футбол

Илкай Гюндоган считает, что Эрлинг Холанд может выйти на уровень Лео Месси и Криштиану Роналду.

«Честно, я не знал, чего ожидать, когда он переходил в «Ман Сити». Ты видишь его голы и все внимание, что он получал в «Дортмунде», и задумываешься, впишется ли он в команду.

Когда мы познакомились, я был так удивлен, что настолько талантливый игрок все равно хочет становиться лучше с каждым днем. Он никогда не удовлетворен.

Мне кажется, для него нет предела. Месси и Роналду – единственное сравнение, описывающее уровень, на который он может выйти», – написал Гюндоган в колонке для The Players’ Tribune, посвященной уходу из «Манчестер Сити».

Гюндоган – уже в «Барсе». Он был первым подписанием Пепа в Манчестере

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15 комментариев

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Javelin Himars
Ответ Александр Северный
давайте будем объективными, на уровне Месси ввиду футбольного интеллекта в нашей солнечной системе нет никого. про Роналду в этот раз воздержусь. поклоникам аль - насральца после 18.12.22 и так не позавидуешь
Чтобы бегать с мячом высокий интеллект не нужен, достаточно лишь быть коротышкой на стероидах. Месси не даст соврать.
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pasmike
До топовых Роналду и Месси норвежцу ооочень далеко.
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Товарищ Бразаускас
Ответ Temp LC
ввиду футбольного интеллекта было множество футболистов сильнее Месси в этом компаненте
компАненте? Футбольный интеллект прет, не?
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