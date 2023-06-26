Гюндоган о Холанде: «Он может выйти на уровень Месси и Роналду. Для него нет предела»

Илкай Гюндоган считает, что Эрлинг Холанд может выйти на уровень Лео Месси и Криштиану Роналду.

«Честно, я не знал, чего ожидать, когда он переходил в « ». Ты видишь его голы и все внимание, что он получал в «Дортмунде», и задумываешься, впишется ли он в команду.

Когда мы познакомились, я был так удивлен, что настолько талантливый игрок все равно хочет становиться лучше с каждым днем. Он никогда не удовлетворен.

Мне кажется, для него нет предела. Месси и – единственное сравнение, описывающее уровень, на который он может выйти», – написал Гюндоган в колонке для The Players’ Tribune, посвященной уходу из «Манчестер Сити».

Гюндоган – уже в «Барсе». Он был первым подписанием Пепа в Манчестере