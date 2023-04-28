Марио Балотелли сказал о Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде, Криштиану Роналду, Лионеле Месси.

«При правильном отношении и станут следующими и на ближайшие десять лет.

Еще мне очень нравятся и Осимхен. На мой взгляд, эти четверо могут писать историю футбола», – сказал бывший форвард « » и сборной Италии в подкасте Muschio Selvaggio.

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