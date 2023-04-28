Марио Балотелли: «Холанд и Мбаппе станут следующими Месси и Роналду на 10 лет при правильном отношении. Леау и Осимхен тоже могут писать историю футбола»
Марио Балотелли сказал о Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде, Криштиану Роналду, Лионеле Месси.
«При правильном отношении Холанд и Мбаппе станут следующими Месси и Роналду на ближайшие десять лет.
Еще мне очень нравятся Леау и Осимхен. На мой взгляд, эти четверо могут писать историю футбола», – сказал бывший форвард «Милана» и сборной Италии в подкасте Muschio Selvaggio.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Мбаппе Чемпион Мира. А во втором финале хет-трик делал. И лучший бомардир в истории ПСЖ.
Уже готовый топ-игрок, причем давно.
Только ЧМ дает аудиторию 5,95 миллиардов.
Ни один турнир даже не близко.