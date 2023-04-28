Марио Балотелли: «Холанд и Мбаппе станут следующими Месси и Роналду на 10 лет при правильном отношении. Леау и Осимхен тоже могут писать историю футбола»

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Марио Балотелли сказал о Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде, Криштиану Роналду, Лионеле Месси.

«При правильном отношении Холанд и Мбаппе станут следующими Месси и Роналду на ближайшие десять лет.

Еще мне очень нравятся Леау и Осимхен. На мой взгляд, эти четверо могут писать историю футбола», – сказал бывший форвард «Милана» и сборной Италии в подкасте Muschio Selvaggio.

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64 комментария

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Саша Пушкин
Ответ Сергей Жарковский
Вот только забыл просветить что это значит - правильное отношение
Балотелли: "Просто не веди себя как я "
+35
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headmaster
Ответ kostyan89
Холланд ну может, но Мбаппе уже 24. Месси этом возрасте уже золотые мячи имел, а Мбаппе все еще считается перспективным.
Глупости какие-то.
Мбаппе Чемпион Мира. А во втором финале хет-трик делал. И лучший бомардир в истории ПСЖ.
Уже готовый топ-игрок, причем давно.
+21
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ConorNite
"А ведь я мог бы быть одним из них, если бы не тараканы у меня в голове", - грустно подумал про себя Марио
+21
-2
+19
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TAGAY
Пока все ждут когда же Киллиан придет на вершину, Модрич с Бензой взяли ЗМ, Лева 2 ЗБ, вот Холанд берет ЗБ и сейчас один из двух фаворитов на ЗМ...а Лео в 35 фаворт на ЗМ.. тем временем через пол года Киллиану 25.. а он до сих пор "лучший среди молодых"
+16
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+15
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Малком
Ответ kostyan89
Холланд ну может, но Мбаппе уже 24. Месси этом возрасте уже золотые мячи имел, а Мбаппе все еще считается перспективным.
Мбаппе это звезда мирового футбола. А до сих пор перспективным считается Кокорин
+12
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Isa Babaev
Смешно, Лео в 24 забил 91 гол за календарный год, Мбаппе и близко таких показателей не показывает
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Сергей Жарковский
Вот только забыл просветить что это значит - правильное отношение
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Игорь Климов
Следующим Месси никто не станет.
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Oleg
Ответ Невский баклан
У Холланда все прекрасно, Мбаппе надо переходить в другую лигу, иначе только легендой ПСЖ и останется.
Мбаппе уже Чемпион Мира, так что у него более чем все прекрасно, учитывая что у Холанда пока что 0 больших трофеев.
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Александр Гончаров
Ответ molot p
не знаю, мне кажется с габаритами холанда он так долго быть в топе не сможет, возраст даст о себе знать. ну лет 5 думаю у него есть,дальше не понятно
Дальше он станет стандартным цф и будет забивать не намного меньше, а вот Мбаппе скоро начнет терять скорость, после 28-29
+3
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Marat_NJL
Ответ Isa Babaev
Смешно, Лео в 24 забил 91 гол за календарный год, Мбаппе и близко таких показателей не показывает
Вот и я думаю, что Месси и Рон к его возрасту перетянули всю публику с других игроков на себя, их уже тогда воспринимали за инопланетян, говорили, что есть эти двое и все остальные. А что мы видим сейчас: Мбаппе почти 24,5 года, а интересны всем все равно престарелые Месси и Рон. Для золотых мячей и статуса инопланетянина нужно было показать себя в топе АПЛ, или Реале и Барсе (правда, не последних лет), а он занимается тем же, что делает Месси на 4ом десятке жизни.
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Невский баклан
У Холланда все прекрасно, Мбаппе надо переходить в другую лигу, иначе только легендой ПСЖ и останется.
+4
-1
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molot p
не знаю, мне кажется с габаритами холанда он так долго быть в топе не сможет, возраст даст о себе знать. ну лет 5 думаю у него есть,дальше не понятно
+5
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Петр
Ответ Малком
Мбаппе это звезда мирового футбола. А до сих пор перспективным считается Кокорин
В отличии от всех этих "немужиков" Саня на кичи чалился.
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Loko
Как Роналду они могут стать, но не как Месси - не тот уровень.
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HI MARS
Лол.Назвал всяких Леау и Осимхенов,но забыл про самого скиллового игрока мира,который два последних сезона играет на уровне топ-5 номинантов на ЗМ - Винисиуса
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Oleg
Ответ Александр Гончаров
Это твоё личное мнение.
Это не мнение, это факт.
Только ЧМ дает аудиторию 5,95 миллиардов.
Ни один турнир даже не близко.
+2
-1
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Иван Иванов
Неправильные вопросы вы Балотелли задаёте. Надо было спросить: а кто будет новым Балотелли следующих 10-и лет? Кто будет дерзить Холанду или Мбаппе, когда кто-то из них стоит на коленях, будучи никем в футболе?
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Футбол_это_жизнь
Ответ headmaster
Глупости какие-то. Мбаппе Чемпион Мира. А во втором финале хет-трик делал. И лучший бомардир в истории ПСЖ. Уже готовый топ-игрок, причем давно.
Топ игрок - да. Но великий ли?
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Александр Гончаров
Ответ headmaster
Глупости какие-то. Мбаппе Чемпион Мира. А во втором финале хет-трик делал. И лучший бомардир в истории ПСЖ. Уже готовый топ-игрок, причем давно.
Эти ЧМ ничего не говорят о величии футболиста. Можно и 3 ЧМ зацепить за счёт поколения.
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Marat_NJL
Ответ Oleg
Мбаппе уже Чемпион Мира, так что у него более чем все прекрасно, учитывая что у Холанда пока что 0 больших трофеев.
Мбаппе чемпион мира, но это было 5 (!) лет назад. После этого ничего особенного
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Emkafa
Ответ Emkafa
Месси, до 24 лет, забил 197 голов и отдал 84 передачи! Мбаппе - 253 мяча и 132 передачи. Скидку на лигу не надо делать, так как Барса и Реал, были на голову сильнее остальной ла лиги, как и Псж. А для тех, кто все же скажет, что в ла лиги тяжелее забивать, то в лиги чемпионов, У Месси- 39 у Мбаппе - 40! Про чемпионаты мира, я вообще молчу
Меня минусуют, за то, что я привёл статистику! это какими болванами надо быть!
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Detsch Raumdeuter
Следующих «Месси» было очень много: Азар, Кркич, Фати, Дибала. Результат: ни один даже близко не подошел, хотя пиковый Азар творил чудеса
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Сергей Галынский
А как же Мудрик 🤔 где толерантность и поддержа
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Giorgetto
Ответ Emkafa
Месси, до 24 лет, забил 197 голов и отдал 84 передачи! Мбаппе - 253 мяча и 132 передачи. Скидку на лигу не надо делать, так как Барса и Реал, были на голову сильнее остальной ла лиги, как и Псж. А для тех, кто все же скажет, что в ла лиги тяжелее забивать, то в лиги чемпионов, У Месси- 39 у Мбаппе - 40! Про чемпионаты мира, я вообще молчу
откуда инфа хоть?)))
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