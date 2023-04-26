Бернарду Силва: «Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду. У него ментальность, как у Криштиану»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кевин де Брюйне Бернарду Силва Эрлинг Холанд Футбол

Бернарду Силва считает, что Эрлинг Холанд играет на уровне Лео Месси и Криштиану Роналду.

«Его статистика невероятна, такое количество голов – это уровень Криштиану и Месси. Надеюсь, Эрлинг продолжит в том же духе. Нам до последнего матча сезона нужны его голы.

У него явно такая же ментальность, как у Криштиану. Холанд всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забить. Ему без разницы, одно или два касания он сделал. Когда он касается мяча, то забивает. Это настоящий форвард.

До его перехода мы знали, на что способен Эрлинг, ведь он уже делал это на протяжении нескольких лет – в Норвегии, в Австрии и Германии. Мы следили за ним и играли против него. Никогда не знаешь, какой уровень игрок покажет после перехода. Но то, что Холанд демонстрирует в этом сезоне, – просто невероятно. Мы счастливы, что он с нами. Это действительно особенный игрок, который нам очень помогает. Надеюсь, он станет еще лучше.

У Эрлинга особая связка с Кевином де Брюйне, которые обожает игроков такого типа. Когда мяч у де Брюйне, нужно делать забегание, а Эрлинг очень силен и быстр. Это идеальное сочетание. Они очень хорошо играют, как мы увидели в этом сезоне.

В последние несколько у нас случались серии из 20 побед или матчей без поражений. Сейчас мы снова в хорошей форме. Надеемся продолжить в том же духе, потому что хотим взять трофеи. Мы уже были в такой ситуации», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В этом сезоне у Холанда 48 голов и 6 результативных передач в 42 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.

Сегодня «Манчестер Сити» дома сыграет с «Арсеналом» в 33-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

Форма «Сити» перед «Арсеналом» = 🔥. Де Брюйне лучше Месси по ассистам, Холанд просто страшен

Энциклопедия зверства Холанда: как он спит, ест, восстанавливается и почему все время улыбается

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Все, кто смотрит футбол не раз в 4 года, признают что Холанд лучший в мире и заслуживает ЗМ в этом году
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Да и подобно Роналду играет за весьма скромную по мировым меркам сборную Это не Аргентина и Франция, которые и до Месси с Мбаппе брали ЧМ/ЧЕ, Кубок Америки, а практически необстрелянные в историческом плане команды без больших достижений: 1) 🥉 Португалии на ЧМ 1966 2) 🥉 Норвегии на ОИ 1936 На ЧМ 2002 Португалия даже из группы не вышла, а при Роналду сразу 🥈ЧЕ 2004 и🎖️полуфинал ЧМ 2006 Надеюсь у Холланда всё получится в карьере и когда нибудь он наденет футболку Реала :))
Да уж, новые оправдания нелепое зрелище конечно, давай есчо! Как скромность сборной мешает забить хотя бы гол в плей-офф ЧМ, или сделать ассист? Эн-Несири за Марокко воткнул в плей-офф в ворота Португалии, прыгнув выше Роналду. Марокко великая футбольная держава конечно, за них же легко забивать в плей-офф ЧМ, это вам не дворовая команда Кришти уровня Фиджи.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
если Холланд возьмёт в этом сезоне все, то золотой мяч и бест оф Зе бест его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Y/ K
Если травмы обойдут стороной даже страшно представить его статистику в конце карьеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Провалил решающие матчи сборной и та не полетела на ЧМ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Аахахахаххахаха, ты правда сравниваешь Португалию и Норвегию? По составу Португалы даже сильнее Аргентины, просто их капитан-балласт постоянно мешал команде выигрывать трофеи, хорошо, что хоть 1 Евро зацепили, когда он травму получил)))
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ VERBLYUD
Аахахахаххахаха, ты правда сравниваешь Португалию и Норвегию? По составу Португалы даже сильнее Аргентины, просто их капитан-балласт постоянно мешал команде выигрывать трофеи, хорошо, что хоть 1 Евро зацепили, когда он травму получил)))
я бы даже сказал: "Португалия намного сильнее по составу, чем Аргентина
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maga Sapar
Ответ Artem Piatkov
Да и подобно Роналду играет за весьма скромную по мировым меркам сборную Это не Аргентина и Франция, которые и до Месси с Мбаппе брали ЧМ/ЧЕ, Кубок Америки, а практически необстрелянные в историческом плане команды без больших достижений: 1) 🥉 Португалии на ЧМ 1966 2) 🥉 Норвегии на ОИ 1936 На ЧМ 2002 Португалия даже из группы не вышла, а при Роналду сразу 🥈ЧЕ 2004 и🎖️полуфинал ЧМ 2006 Надеюсь у Холланда всё получится в карьере и когда нибудь он наденет футболку Реала :))
Ой опять пихаете Футболку Реала...нафиг ему это. АПЛ Лучше и зрелешнее чем ЛаЛига сидеть и ждать только ЛЧ и всё?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Да и подобно Роналду играет за весьма скромную по мировым меркам сборную Это не Аргентина и Франция, которые и до Месси с Мбаппе брали ЧМ/ЧЕ, Кубок Америки, а практически необстрелянные в историческом плане команды без больших достижений: 1) 🥉 Португалии на ЧМ 1966 2) 🥉 Норвегии на ОИ 1936 На ЧМ 2002 Португалия даже из группы не вышла, а при Роналду сразу 🥈ЧЕ 2004 и🎖️полуфинал ЧМ 2006 Надеюсь у Холланда всё получится в карьере и когда нибудь он наденет футболку Реала :))
Ты не поверишь, но Аргентина на ЧМ-2002 тоже не вышла из группы с хваленым поколением, которое считалось фаворитом турнира. Потом с 2006 года (дебют Месси на ЧМ) во всех ЧМ выходят из группы. В то время как Роналду вылетает из группы на ЧМ-14, где его команду опередила США, хочешь сказать, что Португалия настолько слабее США и поэтому Роналду не может делать разницу?)) Какие же вы сказочные, не думал что всё настолько запущено у вас... проще было бы просто признать всё, сошли бы за людей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bohdan Kravets
Ответ llolishe
Провалил решающие матчи сборной и та не полетела на ЧМ
какой кошмар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий