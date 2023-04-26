Бернарду Силва: «Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду. У него ментальность, как у Криштиану»

Бернарду Силва считает, что Эрлинг Холанд играет на уровне Лео Месси и Криштиану Роналду.

«Его статистика невероятна, такое количество голов – это уровень и Месси. Надеюсь, Эрлинг продолжит в том же духе. Нам до последнего матча сезона нужны его голы.

У него явно такая же ментальность, как у Криштиану. Холанд всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забить. Ему без разницы, одно или два касания он сделал. Когда он касается мяча, то забивает. Это настоящий форвард.

До его перехода мы знали, на что способен Эрлинг, ведь он уже делал это на протяжении нескольких лет – в Норвегии, в Австрии и Германии. Мы следили за ним и играли против него. Никогда не знаешь, какой уровень игрок покажет после перехода. Но то, что Холанд демонстрирует в этом сезоне, – просто невероятно. Мы счастливы, что он с нами. Это действительно особенный игрок, который нам очень помогает. Надеюсь, он станет еще лучше.

У Эрлинга особая связка с , которые обожает игроков такого типа. Когда мяч у де Брюйне, нужно делать забегание, а Эрлинг очень силен и быстр. Это идеальное сочетание. Они очень хорошо играют, как мы увидели в этом сезоне.

В последние несколько у нас случались серии из 20 побед или матчей без поражений. Сейчас мы снова в хорошей форме. Надеемся продолжить в том же духе, потому что хотим взять трофеи. Мы уже были в такой ситуации», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В этом сезоне у Холанда 48 голов и 6 результативных передач в 42 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.

Сегодня «Манчестер Сити» дома сыграет с «Арсеналом» в 33-м туре . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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