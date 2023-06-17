«Модрич – это футбол. Ему скоро 38, но он не устает бегать, кажется, что ему лет 25». Симон о хавбеке «Реала»

Унаи Симон лестно отозвался о Луке Модриче.

– Что значит фигура Луки Модрича для профессионального игрока?

– Модрич – это футбол. Он – определение футбола. Ему скоро исполнится 38, но он не устает бегать, он не теряет качества. О нем можно сказать только хорошее.

Можно подумать, что он в своем возрасте должен пропускать матчи, что он должен опаздывать с прессингом, но он не устает. Кажется, что ему лет 25.

Он играет на самом высоком уровне в мадридском « ». Он одаренный футболист, и с ним приятно играть, даже если со стороны так не кажется.

Противостояния с ним – это то, что нужно ценить, даже несмотря на то, что он твой соперник, и это может показаться странным.

Он – определение футбола. Я хотел бы, чтобы весь мир жил нашим видом спорта так, как это делает , – сказал вратарь « » и сборной .

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной