«Модрич – это футбол. Ему скоро 38, но он не устает бегать, кажется, что ему лет 25». Симон о хавбеке «Реала»
Унаи Симон лестно отозвался о Луке Модриче.
– Что значит фигура Луки Модрича для профессионального игрока?
– Модрич – это футбол. Он – определение футбола. Ему скоро исполнится 38, но он не устает бегать, он не теряет качества. О нем можно сказать только хорошее.
Можно подумать, что он в своем возрасте должен пропускать матчи, что он должен опаздывать с прессингом, но он не устает. Кажется, что ему лет 25.
Он играет на самом высоком уровне в мадридском «Реале». Он одаренный футболист, и с ним приятно играть, даже если со стороны так не кажется.
Противостояния с ним – это то, что нужно ценить, даже несмотря на то, что он твой соперник, и это может показаться странным.
Он – определение футбола. Я хотел бы, чтобы весь мир жил нашим видом спорта так, как это делает Лука Модрич, – сказал вратарь «Атлетика» и сборной Испании.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
5 ЛЧ, серебро и бронза ЧМ с Хорватией, настоящий (не шейховский,не за пиар,не по контракту) ЗМ