«Модрич – это футбол. Ему скоро 38, но он не устает бегать, кажется, что ему лет 25». Симон о хавбеке «Реала»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Лука Модрич Унаи Симон Футбол

Унаи Симон лестно отозвался о Луке Модриче.

– Что значит фигура Луки Модрича для профессионального игрока?

– Модрич – это футбол. Он – определение футбола. Ему скоро исполнится 38, но он не устает бегать, он не теряет качества. О нем можно сказать только хорошее.

Можно подумать, что он в своем возрасте должен пропускать матчи, что он должен опаздывать с прессингом, но он не устает. Кажется, что ему лет 25.

Он играет на самом высоком уровне в мадридском «Реале». Он одаренный футболист, и с ним приятно играть, даже если со стороны так не кажется.

Противостояния с ним – это то, что нужно ценить, даже несмотря на то, что он твой соперник, и это может показаться странным.

Он – определение футбола. Я хотел бы, чтобы весь мир жил нашим видом спорта так, как это делает Лука Модрич, – сказал вратарь «Атлетика» и сборной Испании.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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19 комментариев

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blaugrano
Всё по факту. На своей позиции один из лучших игроков в истории. Не любить Модрича - всё равно что не любить футбол.
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Kaka_GOAT
Однозначно лучший полузащитник 21-го века с отрывом
5 ЛЧ, серебро и бронза ЧМ с Хорватией, настоящий (не шейховский,не за пиар,не по контракту) ЗМ
+19
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corazón blanco
Модрич - это и есть футбол. Маленький гений большой игры.
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Jason Williams
Ответ sC@ryCloW!
посмотрим завтра на Мордича против Гави и Родри.
особенно против Гави, это же конкурент Луке прям))
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Cruel Snake
Модрич - титан! Весь сезон рвался в бой, даже травма не была преградой, ускоренно востановился. И даже по окончанию сезона, выдаёт топ уровень 👌
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Геннадий Чеботарев
унаи просто в яблочко сказал. лучше не скажешь.
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Cruel Snake
Ответ sC@ryCloW!
посмотрим завтра на Мордича против Гави и Родри.
Ну представляешь, дед их уматает. Что тогда, скажешь?
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murad mirzaev
Ответ sC@ryCloW!
нет конечно,в возрасте Гави Модрич в футбол на высоком уровне не играл.
В возрасте Модрича нет ни одного полузащитника , игравшего хотя бы на 50 процентов от игры хорвата)
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Геннадий Чеботарев
Ответ sC@ryCloW!
Модрич пиковый даже на лавке сборной Испании 2006-2014 не был бы,так что навряд ли лучший,топ 15 да,но не выше.
надо любить футбол и тогда будешь уважать игроков в не зависимости за какую команду играет. но это не про тебя.
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zizo98
Ответ sC@ryCloW!
посмотрим завтра на Мордича против Гави и Родри.
🤡
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белошип
Ответ sC@ryCloW!
посмотрим завтра на Мордича против Гави и Родри.
Ладно Родри,вроде норм футболист,а второй че за ноунейм?)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Kaka_GOAT
Однозначно лучший полузащитник 21-го века с отрывом 5 ЛЧ, серебро и бронза ЧМ с Хорватией, настоящий (не шейховский,не за пиар,не по контракту) ЗМ
не в титулах дело,дело в нем.
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Салесар
Ответ Нефанатик
В лучший сезон Иньеста уступал слабейшему Кака. О чем ты тут вообще? Модрич совершенно другой уровень. Я понимаю, ты задал планку, высочайшую планку абсолютно неадекватности, но не нужно всегда пытаться переплюнуть самого себя
Лучший сезон Иньесты хуже слабейшего сезона Кака, полностью провалившегося в Реале? АХАХАХАХХАХАХА
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